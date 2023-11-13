«Академия Softline» представила комплексное решение для повышения киберграмотности персонала организаций

«Академия Softline», образовательная экосистема для бизнеса и государства, представила комплексное решение «Наша безопасность» для обучения персонала основам информационной безопасности. Это решение, направленное на повышение уровня осведомленности сотрудников, которое поможет предотвращать проблемы, связанные с нарушениями со стороны человека - первопричиной большинства киберинцидентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

По разным оценкам, более 30% происшествий в области информационной безопасности в организациях происходит из-за ошибок или плохой осведомленности персонала. Чаще всего причинами становятся: неумение определять приемы социальной инженерии, попадание в ловушки по фишинговым ссылкам, некорректное хранение паролей, небрежное обращение с информацией. Для предотвращения подобных рисков необходимо регулярное обучение с целью повышения осведомленности сотрудников.

Комплексное решение «Наша безопасность» поможет заказчикам через обучение работать на опережение и предотвращать инциденты, возникающие по причине недостатка компетенций в области кибергигиены. Платформа предоставляет доступ к библиотеке образовательных материалов, разработанных для различных уровней пользователей. С помощью интерактивного контента сотрудники могут освоить ключевые аспекты кибербезопасности, включая распознавание фишинга, безопасное обращение с персональными данными, корректную работу с мобильными устройствами и электронной почтой и другие знания по основам информационной безопасности.

«Цифровая грамотность и кибергигиена - неотъемлемая часть обеспечения информационной безопасности любой организации. По статистике, первопричиной киберинцидентов чаще всего является человеческий фактор. И именно инвестиции в обучение сотрудников могут работать на предупреждение. При этом мы понимаем, что учить одновременно большое количество персонала всегда непростая задача, особенно для распределенных компаний. Комплексное решение "Наша безопасность" разработано с учетом современных подходов к электронному обучению, и позволяет эффективно учить большое количество людей одновременно, повышать уровень осведомленности по информационной безопасности в организациях. Особенно такое решение актуально для объектов критической информационной инфраструктуры», - отметил Игорь Морозов, руководитель «Академии Softline».

Заказчики получают решение «под ключ», которое включает в себя автоматизацию обучения, управление и администрирование образовательного процесса, а также возможность настраивать траектории обучения для пользователей разных уровней подготовки. Статистика и отчеты позволяют контролировать процесс обучения и оценивать достигнутые результаты. Также заказчикам доступны дополнительные услуги, такие как разработка индивидуальных тестов для оценки компетенций в различных методологиях, разработка дополнительных курсов под запросы бизнеса.

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Академия Softline (ГК Softline) - образовательная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии айти» и «Учебного центра Softline». Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государственных заказчиков в реализации образовательных проектов с 1995 г. Образовательный бизнес «Академии Softline» в ГК Softline развивает решения на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга на рынке корпоративного обучения.