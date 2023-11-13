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Резидентом «Сколково» впервые стала российская PRtech-компания

Компания «Технологии медиакоммуникаций», разработчик специализированного ПО и инструментов для пиарщиков, стала резидентом «Сколково».

Ключевым продуктом компании является онлайн-сервис Prex – единственная из представленных на российском рынке CRM-система, созданная специально для работы PR-подразделений, утверждают разработчики сервиса.

Никита Дубинкин, директор «Технологии медиакоммуникаций», руководитель интернет-сервиса Prex, сказал: «Технологии генеративного ИИ, мессенджеров, медиаплатформ, постоянное появление новых СМИ и трансформация традиционных меняют медиаполе и работу редакций – все это заставляет перестраиваться и пиар-специалистов. На глобальном рынке представлено много качественных технологичных решений для работы пиарщиков, а на российском же PRtech-только начинает зарождаться. Цель работы нашей компании – оснастить российских специалистов по коммуникациям технологичными инструментами, которые помогут снять рутину, автоматизировать повседневные задачи, адаптировать прорывные технологии вроде ИИ к профессиональным потребностям пресс-служб. Статус резидентов «Сколково» позволит нам более масштабно заниматься R&D (исследованиями и разработкой), привлекать партнеров, создать больше удобных современных инструментов для российских пиарщиков, которые позволят более эффективно работать как на внутреннем, так и на внешних рынках».

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