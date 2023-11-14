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«К2тех» и CraftTalk стали партнерами

Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, стала технологическим партнером ИТ-компании «К2тех», одного из ведущих российских системных интеграторов. Решения CraftTalk были протестированы «К2тех» и войдут в портфель интегратора по направлению цифровых каналов. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем аналитики.

В линейке продуктов CraftTalk – ИИ-платформа управления знаниями и цифровыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В технологический движок ИИ-платформы CraftTalk была интегрирована собственная модель генеративного искусственного интеллекта класса GPT. Решение востребовано на рынках РФ и СНГ в таких отраслях как банки, страхование, ритейл, финансовые услуги, логистика, медицина.

«Создание и модернизация контакт-центров — одно из ключевых направлений «2тех» Практически все наши заказчики делают ставку на развитие клиентских коммуникаций в цифровых каналах, роль которых в бизнесе постоянно растет. При этом заказчики стремятся работать с готовыми и опробованными отечественными продуктами, уже зарекомендовавшими себя на рынке. Поэтому мы с уверенностью предложим нашим клиентам решения CraftTalk. Для нас также важно, что вендор активно развивает свои продукты и готов проводить необходимые доработки, учитывающие бизнес-специфику клиентов», — сказал эксперт по решениям для контактных центров «К2тех» Антон Корнильев.

«Включение в портфель решений «К2тех» важно для CraftTalk. Наш партнер обладает высокой экспертизой и отличной репутацией у заказчиков. Мы ждем от взаимодействия успешных внедрений и плодотворного сотрудничества», — сказал генеральный директор компании CraftTalk Денис Петухов.

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