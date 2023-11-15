CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

МТС закрыла книгу заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций с плавающей ставкой

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение пятилетних биржевых облигаций серии 002Р-02 объемом 13,5 млрд руб. с плавающей ставкой купона RUONIA + 1,25% годовых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. Предварительная дата размещения – 22 ноября 2023 г.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 ноября 2023 г. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,40%. В ходе сбора заявок он дважды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых. Финальный объем размещения был увеличен до 13,5 млрд руб. при изначально заявленных 10 млрд руб.

«Размещение второго выпуска облигаций МТС с плавающим купоном было обусловлено высоким спросом со стороны инвесторов при размещении четырехлетнего выпуска 20 октября. Сохранение спрэда над RUONIA в размере 125 б.п. при одновременном увеличении срока до погашения с четырех до пяти лет демонстрирует активный интерес участников рынка к выпускам облигаций МТС в плавающей ставке», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня «Московской биржи». Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Россельхозбанк, агентом по размещению – БК «Регион».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайцы придумали, как закупать «железо» для выпуска передовых чипов вопреки всем санкциям США

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора

Китай объявляет Android войну на уничтожение. Крупнейшие техногиганты отворачиваются от этой ОС в пользу ее «убийцы»

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще