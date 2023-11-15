CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Фонд развития территорий муниципальных образований намерены тиражировать опыт внедрения платформы управления территорией в Сосновском поселении Ленинградской области на другие муниципалитеты.

Цифровая платформа управления территорией – это ситуационный центр для управления поселением, городом или целым регионом. Сервисы информационно-аналитической системы предоставляют объективную информацию по ключевым направлениям: освоение бюджета, анализ реализации региональных и госпрограмм, ситуации в сферах экономики, строительства, ТЭК и ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Также система создает модель для прогнозирования событий, которая позволяет специалистам администрации принимать эффективные решения.

«Опыт реализации проекта в Сосновском поселении показал, что цифровые решения сегодня являются эффективными инструментом для развития территорий. Мы считаем, что создаем социально-значимый продукт, который действительно может стать связующим звеном между органами исполнительной власти и жителями территории. Уверен, что сотрудничество с Фондом развития территорий муниципальных образований будет плодотворным», – сказал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов.

В фонде отмечают, что главная цель сотрудничества заключается в улучшении жизни граждан, проживающих в муниципальных образованиях, с помощью цифровизации процессов управления. Сам фонд был создан для содействия и оказания материальной, технической, организационной и финансовой поддержки муниципальных образований.

«Это цифровое решение для управления муниципальной территорией войдёт в кейсы лучших муниципальных практик Фонда, и, безусловно, поможет нам исполнять основную задачу по обмену такими практиками между муниципалитетами Российской Федерации», – сказал председатель совета фонда Александр Патрушев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайцы придумали, как закупать «железо» для выпуска передовых чипов вопреки всем санкциям США

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора

Китай объявляет Android войну на уничтожение. Крупнейшие техногиганты отворачиваются от этой ОС в пользу ее «убийцы»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще