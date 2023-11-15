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«Яндекс маркет» создал «Факторы продаж» для повышения эффективности бизнеса продавцов маркетплейса

Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут сделать полную проверку своего бизнеса, используя аналитическое решение «Факторы продаж». Решение разработано специально для помощи продавцам маркетплейса. Оно представляет собой единый инструмент оценки и контроля ключевых показателей бизнеса продавца и позволяет быстро определять и устранять причины снижения продаж или находить точки роста. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

«Факторы продаж» предоставляют исчерпывающую информацию о влиянии различных действий предпринимателя на продажи, — например, использование инструментов продвижения, поставки товаров на склад, скрытие с витрины, а также сезонность категории. Анализ можно проводить по всем категориям товаров, которые есть в ассортименте магазина.

Магазин может проанализировать свою работу на «Маркете» в прошлом. Это позволяет продавцам провести как ретроспективный анализ, так и следить за динамикой своего бизнеса.

Внедрение «Факторов продаж» стало ответом на запрос продавцов-партнеров «Яндекс маркета», которые хотели сэкономить время на анализе причин изменения продаж их товаров. Этот инструмент поможет продавцам оперативно расследовать причины взлетов и падений, делать выводы и улучшать свои результаты на маркетплейсе.

Доступ к инструменту бесплатный и неограниченный для всех продавцов сервиса. Предприниматели также смогут использовать решения, принятые на основе «Факторов продаж», для повышения эффективности бизнеса на других площадках.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 58,5 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 68,4 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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