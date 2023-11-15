CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс» запустил стратегию «Рост целевых действий на сайте»

Новая стратегия медийной рекламы позволит растить заявки и заказы на сайте. Стратегия «Рост целевых действий на сайте» доступна в режиме бета-тестирования. Стратегия поможет вам привлечь новые конверсии от пользователей, которые контактировали с медийной рекламой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая стратегия медийной рекламы обеспечит рекламодателям не только охваты, но и комплексный brandformance-эффект. Кроме того, в бета-версии нет ограничений по бюджету, что удобно как для небольших компаний, так и крупных бизнесов.

Показы рекламы будут в приоритете подбираться для тех пользователей, которые после рекламного контакта с большей вероятностью совершат целевое действие. Таким образом, «Директ» найдет ту аудиторию, которая не совершила бы целевое действие без контакта с рекламой.

Оценить результаты продвижения поможет новое исследование Target Lift — оно покажет, насколько увеличилось количество целевых действий после запуска рекламной кампании. В основе исследования — сравнение двух групп: той, которая видела рекламу, и той, которая не контактировала с объявлением. Target Lift показывает, как меняется количество целевых действий среди тех, кто видел рекламу, по сравнению с контрольной группой. По данным эксперимента, медианный прирост целевых действий среди всех кампаний, протестировавших стратегию, составил 47%. Чтобы запустить исследование, длительность кампаний должна быть не менее семи дней, а перед их стартом необходимо настроить от одной до пяти целей в «Метрике».

«По нашим данным, в 93,9% случаев люди, которые видели медийную рекламу, приносят бизнесу больший доход на пользователя, чем те, кто не видел объявления. Новая стратегия позволяет медийной рекламе работать еще более целенаправленно — контактировать с теми, кто вероятнее всего купит рекламируемые товар или услугу благодаря такому контакту. Это отличный пример синергии медийной и перформанс-рекламы, которая помогает не только построить имидж, но и ускорить темп продажи определенных товаров», — отметила руководитель отдела по развитию медийных проектов в «Яндекса» Екатерина Одинцова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайцы придумали, как закупать «железо» для выпуска передовых чипов вопреки всем санкциям США

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора

Китай объявляет Android войну на уничтожение. Крупнейшие техногиганты отворачиваются от этой ОС в пользу ее «убийцы»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще