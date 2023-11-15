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Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля

Исследование образовательной платформы Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education, выявило возможные риски при введении цифрового рубля в массовое обращение в 2025 г. Среди них недостаточная подготовка населения к использованию новой валюты, проблемы с защитой данных, потеря клиентов у банков и ряд других. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Более 78% юристов отметили недостаточную подготовку населения, а более 50% выделили проблемы с защитой данных. Кроме того, почти половина респондентов (47,5%) опасается потери части клиентов у банков из-за того, что транзакции будет проводить не сам банк, а ЦБ РФ.

Исследование также выявило правовые риски, которые могут возникнуть при использовании цифрового рубля в международных транзакциях. Большинство юристов (81,4%) отметили ограничения со стороны других стран, 50,8% — несоответствие международным стандартам. Также был отмечен риск потери контроля над движением денежных средств (44,1%). Кроме того, ряд респондентов обратили внимание на такой риск как отсутствие встречного интереса со стороны контрагентов — других стран.

Для минимизации этих рисков большинство юристов (84,7%) рекомендуют проводить правовое просвещение и обучение пользователей безопасности при работе с цифровым рублем, 59,3% рекомендуют ускорить разработку и принятие соответствующих законодательных актов, 54,2% — обеспечить взаимовыгодное сотрудничество банков с ЦБ РФ. А 15,3% опрошенных юристов считают, что необходимо усилить контроль со стороны государства.

Для масштабирования цифрового рубля, в первую очередь, по мнению опрошенных юристов (66,1%), необходимо внести изменения в законодательство, в том числе в части процедуры проведения операций с новой валютой в рамках 115-ФЗ, 47,5% считают, что сначала надо разрешить ситуацию с «окрашиванием» цифрового рубля для контроля за расходами бюджетных средств, 47,5% — урегулировать вопрос с офлайн-кошельками, 38,6% — внести изменения в НК РФ в части уплаты / взыскания налогов с цифрового рубля, а вот 32,2% настаивают на внесении правок в закон о кредитных историях, например в части предоставления информации по остаткам и / или по операциям по счету цифрового рубля.

По мнению юристов, наиболее эффективно цифровой рубль может сочетаться с цифровыми финансовыми активами (74,6%), криптовалютами (37,3%), утилитарными цифровыми правами (25,4%) и NFT (23,7%). При этом юристы подчеркнули, что в рамках возможных сочетаний цифрового рубля с цифровыми финансовыми активами, криптовалютами, утилитарными цифровыми правами и NFT стоит учесть, что такие сочетания могут быть подвергнуты регулированию и контролю со стороны государства.

Большинство юристов (74,6%) также поддерживают идею о возможности получения кэшбэка и процента на остаток на своих счетах для пользователей цифрового рубля, а также открытия вкладов и получения кредитов (64,4%).

Опрошенные юристы высказали различные мнения о влиянии цифрового рубля на рынок труда. Так, 37,1% предполагают резкий рост вакансий в ИТ-секторе, 57,4% считают, что уровень вакансий останется на прежнем уровне, а 5,5% ожидают спада. При этом 57,1% экспертов уверены, что массовое использование цифрового рубля приведет к увеличению спроса на специалистов бэк-офиса: финансистов, бухгалтеров, юристов и т. д.

Насколько быстро цифровой рубль может войти в широкие массы? По мнению 27,1% опрошенных, это произойдет через два-три года после поступления в массовое обращение, а 28,8% считают, что потребуется три-пять лет. Тем не менее, 27,1% экспертов полагают, что это произойдет сразу после введения в оборот, то есть с 2025 г.

Абсолютное большинство респондентов знают, что такое цифровой рубль — 88,1%.

Комментарии экспертного сообщества

Кристина Мкртчян, советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР: «Одним из важнейших рисков является недостаточная подготовка населения (низкая цифровая грамотность). Это может привести к ошибкам и потере доверия к новой валюте. Вопросы безопасности данных также критичны, учитывая, что это относится к финансовой информации граждан. Тем не менее, степень критичности будет зависеть от конкретных шагов, которые предпримет ЦБ РФ для минимизации этих рисков. Для успешного внедрения и масштабирования цифрового рубля возможно потребуется доработка некоторых нормативных актов. Это может включать в себя уточнение статуса цифрового рубля в рамках законодательства, регулирование операций с ним, налогообложение и другие аспекты. Солидарна с коллегами из опроса о важности доработки 115-ФЗ, НК РФ. Сочетание цифрового рубля с другими цифровыми продуктами, такими как цифровые финансовые активы, криптовалюты и NFT, может создать дополнительные возможности для пользователей и бизнеса. Однако это также может повысить уровень сложности регулирования и контроля за этими операциями, особенно в свете потенциальных рисков, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Введение любой новой технологии или системы, особенно в такой важной области как финансы, может повлиять на рынок труда. Соглашусь с утверждением, что массовое использование цифрового рубля может увеличить спрос на специалистов бэк-офиса. Однако важно понимать, что это может также привести к изменению требований к квалификации этих специалистов, так как работа с цифровым рублем может отличаться от работы с традиционными финансовыми инструментами».

Мария Телегина, юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School: «На мой взгляд, часть обозначенных рисков может быть легко нивелирована, а другая часть будет решаться по мере ее выявления и определения уровня критичности. Для масштабирования цифрового рубля потребуется постепенная и планомерная работа, поскольку полный функционал цифрового рубля, обозначенный в концепции Банка России еще не представлен. Полагаю, что на полное завершение изменения в действующее законодательство потребуется порядка десятка лет. Цифровой рубль, являясь третьей формой денег, будет более эффективно сочетаться с цифровыми продуктами. Сложно себе представить использование цифрового рубля в каком-нибудь региональном супермаркете, но с другой стороны пока сложно говорить об эффективности использования цифрового рубля в целом, поскольку работа с ним находится в ограниченном контуре. Думаю, что существенным образом цифровой рубль не повлияет на рынок труда, но может повлиять на качество самих специалистов, в том числе бухгалтеров, юристов и ИТ-специалистов».

Дмитрий Кириллов, советник Lidings: «На мой взгляд, не произойдет существенная корреляция цифрового рубля с ростом спроса рынка на специалистов бэк-офиса. Цифровой рубль как новый платежный инструмент имеет свои особенности, но для работы организации с ним не требуются новые специалисты, а потребуется повышение квалификации для существующих сотрудников. То же налоговое законодательство меняется чаще и более масштабно, при этом никто не говорит о росте спроса на налоговых специалистов, рынок достаточно стабилен».

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Для проведения исследования были применены количественные методы, включающие опрос студентов и преподавателей образовательной платформы Moscow Digital School. В данном опросе приняли участие более 500 юристов, работающих в области цифрового права и специализирующихся на сопровождении блокчейн-проектов.

Образовательная платформа Moscow Digital School — дополнительное профессиональное образование в области цифрового и бизнес-права (входит в Ultimate Education). Сегодня Moscow Digital School предлагает более 30 программ обучения по направлениям: ИТ и IP, юрист в сфере банкротства, блокчейн, защита персональных данных, M&A, ВЭД, санкционный комплаенс, финансы, аналитика данных и др.

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