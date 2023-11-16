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«Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries

Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» поможет клиентам автоматизировать процесс ответа на отзывы, которые приходят с Wildberries. Искусственный интеллект, который составит автоответ на отзыв, сэкономит до трех рабочих часов в день. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Точка маркетплейсы».

Опция автоответов «вшита» в единый кабинет продавца-клиента «Точка маркетплейсы». Чтобы воспользоваться им, продавцу не придется устанавливать бота в Telegram. ИИ в сервисе генерирует ответы, основываясь на ключевых словах, присутствующих в отзыве.

«Автоответы может настроить как на все отзывы, так на определенные, в зависимости от оценки. Например, можно сделать, чтобы автоответ “улетал” только на положительные отзывы. А на негативные отзывы продавец может отвечать сам, чтобы анализировать фидбек и улучшать качество товаров и сервиса», — сказал СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

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«Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries

Если продавец не хочет, чтобы ответы на отзывы составлял ИИ, то он может сам ввести свой шаблон текста, который будет автоматически отправляться в маркетплейс. На данный момент такая опция возможно только для продавцов, работающих на Wildberries. По мере появления такой функции на других маркетплейсах, автоответы для них будут доступны клиентам «Точка маркетплейсы».

***

«Точка маркетплейсы» помогает продавцам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать качество, создавать и переносить карточки с товарами, оценивать доходы и расходы, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ. Сервис доступен без открытия расчетного счета в «Точке».

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