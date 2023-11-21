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Gagar>n и «Росплатформа» заключили партнерство

Отечественный производитель серверного оборудования полного цикла Gagar>n и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных «Росплатформа» заключили партнерское соглашение. Клиенты ИТ-компаний смогут строить и развивать ИТ-инфраструктуру на базе отечественных аппаратных и программных продуктов.

В рамках сотрудничества компании «Росплатформа» и Gagar>n предлагают клиентам программно-аппаратные решения на базе отечественных разработок. Аппаратная часть решений строится на базе продуктов Gagar>n: серверного оборудования и дополнительных дисковых полок с твердотельными накопителями. Продукты компании разработаны с использованием стандартов OCP, рассчитаны на применение в динамически расширяемых инфраструктурах с высокой нагрузкой и включены в реестр радиоэлектронной и промышленной продукции Минпромторга.

Программная часть состоит из продуктов компании «Росплатформа»: платформы виртуализации серверов с централизованным управлением «Р-Виртуализация» и системы распределенного хранения данных «Р-Хранилище». Решения «Росплатформы» включены в Единый реестр российского ПО — производитель гарантирует их санкционную устойчивость, непрерывность обновлений и техподдержки.

ИТ-компании провели тестирование своих продуктов на совместимость. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу среды виртуализации на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» на серверном оборудовании Gagar>n. По результатам проведенных всесторонних испытаний, производители могут гарантировать надежность и производительность совместных решений для нагрузок корпоративного уровня.

Решение от Gagar>n и «Росплатформы» будет интересно средним и крупным компаниям, которые занимаются построением и модернизацией ИТ-инфраструктуры с применением импортонезависимых продуктов, и которые заинтересованы в обеспечении гарантированной работоспособности инфраструктуры и доступности данных.

«Перед многими крупными компаниями сейчас встал вопрос построения и развития высокоэффективной, гибкой и технологически независимой ИТ-инфраструктуры. Продукты “Росплатформы” создаются локально в России, но в их основе — технологии международного класса. Они способны полноценно заменить собой как инструменты виртуализации от зарубежных вендоров, так и классические системы хранения. Поэтому мы видим заметный спрос на рынке и отмечаем большие перспективы в сотрудничестве с производителем платформенного ПО», — сказал Евгений Лагунцов, директор центра компетенций Gagar>n.

«Заниматься импортозамещением придется любому российскому предприятию, инфраструктура которого использует иностранные компоненты, – и таких организаций в нашей стране большинство. От того, какой подход к решению этой задачи будет выбран, зависит не только работоспособность бизнеса в обозримом времени, но и возможности его развития в будущем. Именно поэтому мы выстраиваем стратегические партнерства с отечественными технологическими компаниями, чтобы предлагать клиентам лучшие импортонезависимые комплексные продукты и помогать им в построении отказоустойчивой, надежной ИТ-инфраструктуры», — сказал Сергей Члек, управляющий директор «Росплатформы».

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