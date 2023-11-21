МТС и «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

МТС и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает включение решений «Р7-Офис» в продуктовую линейку МТС для корпоративных клиентов, а также взаимное продвижение сервисов и решений компаний в области обеспечения российского бизнеса качественным программным обеспечением. МТС предложит клиентам как коробочные версии «Р7-Офис» (кроссплатформенный пакет десктопных редакторов офисных документов) для бизнеса, так и облачный вариант, которым можно будет пользоваться по подписке.

«Сегодня всё больше компаний делают выбор в пользу программного обеспечения и оборудования российского производства, которое успешно становится заменой ушедшим вендорам в рамках осуществления программ цифровизации и автоматизации бизнеса. За короткое время МТС смогла стать надежным партнером по продаже отечественного программного обеспечения для многих российских компаний, а импортозамещение ПО стало одним из наших ключевых направлений работы. Мы уверены, что сотрудничество поможет нашим компаниям укрепить позиции на рынке благодаря синергии опыта и глубокой экспертизы. Кроме того, партнерство с крупным игроком даст возможность расширить линейку цифровых продуктов МТС», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Мы рассматриваем телеком-операторов как одно из наших стратегических направлений партнерства. Операторы начинают оказывать комплексные услуги своим клиентам — не только мобильная связь и интернет, но и облачные услуги, хранилище, офисное ПО под ключ и многое другое для клиента в рамках одного договора. Благодаря такому партнерству мы можем предложить клиентам на базе телеком-оператора доступ ко всему набору наших офисных приложений», — отметили в «Р7-Офис».

Руководителем проекта в рамках соглашения МТС и «Р7» выступает руководитель центра оборудования и ПО на бизнес-рынке Кирилл Туманов.

«Р7» – стратегический партнер нашей компании в области отечественного офисного ПО, и мы ценим надежность и высокий уровень профессионализма коллег в работе с корпоративными заказчиками МТС. Решения от «Р7-Офис» подходят не только для государственных, но и для коммерческих компаний, обеспечивая бесперебойную работу всех необходимых редакторов и почтовых сервисов, что особенно важно в период активного импортозамещения», – сказал руководитель центра развития оборудования и ПО на бизнес-рынке МТС Кирилл Туманов.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети. В состав «Р7-Офис» входит 13 модулей, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почту, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн. Продукт является лауреатом CNews Awards и соответствуют требованиям российского законодательства в области импортозамещения.