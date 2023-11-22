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«Автотор» и корпорация «Галактика» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Автотор» и корпорация «Галактика» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает поэтапное внедрение современного отечественного программного обеспечения в целях повышения уровня цифровизации процессов управления производством, промышленными активами и корпоративными ресурсами «Автотор». Проект направлен на расширение применения отечественных сервисов и платформенных решений, а также на импортозамещение существующих программно-аппаратных комплексов.

Создание комплексной ИТ-экосистемы позволит российскому автопроизводителю повысить эффективность управления производственными и бизнес-процессами при реализации стратегически важных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение выпуска высококачественных автомобилей, повышение производительности труда, создание дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, а также освоение передовых профессиональных компетенций.

Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 700 млн руб.

Стратегическим партнером «Автотор» в реализации проекта цифровизации бизнес-процессов и автоматизации производственных площадок является корпорация «Галактика», с которой «Автотор» сотрудничает с 1999 г. «Автотор» также планирует создать центр компетенции по отраслевому решению для автомобилестроения на базе цифровых продуктов корпорации «Галактика».

«Мы сотрудничаем с корпорацией «Галактика» более 20 лет, – сказала старший вице-президент «Автотор холдинг» Анна Гылыч. – За это время сложилась успешная практика внедрения локальных программных продуктов. На сегодняшний день задача использования отечественных цифровых решений выходит на первый план. На протяжении нескольких месяцев специалистами «Автотор» и корпорации «Галактика» был разработан поэтапный план развития сотрудничества по обеспечению использования отечественного ПО, адаптированного для производственного комплекса «Автотор» в Калининградской области. Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве – это новый этап в реализации комплексной программы повышения автоматизации производства и цифровизации бизнес-процессов по ключевым направлениям».

«Заключение стратегического соглашения с «Автотор» для корпорации «Галактика» очень важное событие. Многолетнее продуктивное сотрудничество наших компаний, планомерное развитие комплексных цифровых продуктов «Галактики» – все это заложило фундамент для реализации в «Автотор» масштабного проекта цифровизации ключевых производственных и обеспечивающих процессов с потенциалом эффективности. Развитие цифровых решений для автомобилестроения является для нас одним из приоритетных направлений, которое в сотрудничестве с «Автотор» создаст предпосылки для комплексного отраслевого решения», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

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