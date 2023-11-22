Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха

Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный замене импортных PIM-инструментов в компаниях в сфере электронной коммерции.

Уход зарубежных поставщиков вынуждает бизнес пересматривать ИТ-структуру. Компании массово переходят на новые решения, в том числе ищут замену импортным приложениям классов PIM-DAM-PXM.

На вебинаре эксперт СберТеха Антон Лисный познакомит гостей с продуктом Platform V Product 360, который помогает управлять большим объемом номенклатур, характеристик, маркетинговых параметров и контента.

Вместе с владельцем продукта гости обсудят:

Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в СберТехе;

Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке;

Как переехать с устаревшей на облачную архитектуру и сохранить большой объем маркетинговых данных.

Вебинар пройдет 6 декабря в 11.00. Регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/platform-v-product-360-kak-zamenit-zarubezhnyj-pim-v-2024-godu?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-06-12-2023.