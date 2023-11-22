Ozon разработал собственное устройство для измерения габаритов и веса любого товара

Команда Ozon Tech в «Иннополисе» внедрила в логистические операции устройство, которое автоматически измеряет габариты и вес товара, поступившего на фулфилмент-центр. С его помощью Ozon сможет оптимизировать размещение товаров на складе и эффективнее использовать доступные площади. Устройство разработано внутри Ozon, оно дешевле и быстрее решений иностранных вендоров: расчет габаритов происходит в среднем за две-три секунды. На текущий момент 20 устройств работают на 16 фулфилментах, в планах компании поставить его на все склады. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Для упорядоченной работы технологических процессов фулфилмента Ozon просит своих продавцов указывать вес и габариты товара: это помогает системе определить подходящее место для размещения на складе или оптимально загрузить транспорт при доставке к покупателю. При этом не всегда габариты указывают корректно, и сотрудникам склада приходится замерять и взвешивать товары заново.

Для автоматизации этого процесса команда Ozon Tech разработала специальное устройство, которое измеряет объемно-весовые характеристики (ОВХ) товаров. Оно моментально считывает вес и определяет габариты с помощью камер, технологии компьютерного зрения и алгоритмов машинного обучения, а также строит 3D-модель объекта. Устройство может измерить ОВХ любого товара, независимо от формы и материала, даже если это прозрачный или зеркальный предмет.

Фото: Ozon Ozon разработал собственное устройство для измерения габаритов и веса любого товара

Само устройство позволяет автоматизировать процесс измерения габаритов – вместо длительного ручного замера ОВХ и занесения данных в системы Ozon процесс сокращен до нескольких секунд. С помощью точно указанных данных система по управлению складом помогает оптимально использовать складские площади, компактно размещать товары на полках и подсказывает сотрудникам склада доступный свободный объем в ячейке хранения. Благодаря этому товар будет лежать рядом с похожими позициями и не повредится от более тяжелых вещей. Это также делает систему расчетов с продавцами более прозрачной и помогает корректно определять стоимость хранения и доставки.

На сегодняшний день команда поставила устройства на 16 фулфилментов Ozon, в планах установить их на все склады. Собственное устройство в несколько раз дешевле, чем зарубежные аналоги, выигрывает у них по скорости и точности сканирования, а также легко интегрируется с собственной системой управления складом.

«Более 300 инженеров из команды Ozon Tech ежедневно разрабатывают решения для автоматизации склада – совершенствуют систему управления, оптимизируют бизнес-процессы, а также проектируют конвейерное оборудование, через которое проходят более 5 млн товаров в день. Это позволяет Ozon быстро масштабировать процессы вместе с ростом бизнеса и не зависеть от сторонних систем. Устройство для измерения ОВХ – еще один яркий пример, как команда Ozon Tech повышает эффективность складских операций», – сказал Антон Степаненко, технический директор Ozon.

Устройство для измерения ОВХ разработано командой Ozon Tech. Для измерения товаров оно использует две камеры с 3D-датчиком, которые могут составить 3D-модель товара, одну веб-камеру, тензодатчики для измерения веса, а также несколько типов освещения для корректной работы алгоритма машинного обучения. Все измерения габаритов осуществляются через алгоритмы, которые объединяют данные глубины с камер и просчитывают точные размеры. Устройство получило патент на полезную модель.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 42 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.