Вебинар компании DEPO Computers «Демонстрация ключевых преимуществ Системы мониторинга DEPO. Флагманские серверы DEPO, готовые к отгрузке со склада»
Компания DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года в 11:00 по московскому времени.
Тема вебинара: «Демонстрация ключевых преимуществ Системы мониторинга DEPO. Флагманские серверы DEPO, готовые к отгрузке со склада».
Компания DEPO Computers – системообразующее предприятие отечественной радиоэлектронной промышленности. Деятельность DEPO Computers имеет стратегическое значение для обеспечения информационной безопасности государства, сохранения и модернизации инфраструктуры, развития российских технологий.
В рамках вебинара компания DEPO Computers представит аппаратно-ориентированную российскую Систему мониторинга DEPO из реестра Минцифры России и флагманские модели серверов DEPO Storm, готовые к немедленной отгрузке со склада.
В соответствии с пожеланиями участников предыдущих вебинаров, спикеры компании DEPO Computers подготовили презентацию с описанием функциональных возможностей Системы мониторинга DEPO, включая обзор web-интерфейса с демонстрацией сценариев использования системы.
Спикеры DEPO представят новые серверные системы DEPO Storm для всех сегментов рынка. Особое внимание будет уделено моделям из реестра Минпромторга России.
Серверные системы DEPO Storm – флагманский продукт компании DEPO Computers. Высокая производительность вычислительных машин, реализованная за счет использования передовых технологий, сочетается с современным дизайном и удобством в эксплуатации, а профессиональное постгарантийное сопровождение позволяет минимизировать риск возникновения непредвиденных ситуаций.
Программа вебинара:
- Актуальные проблемы мониторинга отечественной IT-инфраструктуры
- Обзор архитектуры Системы мониторинга DEPO
- Демонстрация возможностей Системы мониторинга DEPO
- Текущая ситуация на российском рынке серверных систем
- Серверные системы DEPO Storm из реестра Минпромторга
- Модельный ряд серверов DEPO Storm
- Специальное новогоднее предложение DEPO
- Гарантийные планы серверного оборудования DEPO
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