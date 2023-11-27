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Вебинар компании DEPO Computers «Демонстрация ключевых преимуществ Системы мониторинга DEPO. Флагманские серверы DEPO, готовые к отгрузке со склада»

Компания DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года в 11:00 по московскому времени.

Тема вебинара: «Демонстрация ключевых преимуществ Системы мониторинга DEPO. Флагманские серверы DEPO, готовые к отгрузке со склада».

Компания DEPO Computers – системообразующее предприятие отечественной радиоэлектронной промышленности. Деятельность DEPO Computers имеет стратегическое значение для обеспечения информационной безопасности государства, сохранения и модернизации инфраструктуры, развития российских технологий.

В рамках вебинара компания DEPO Computers представит аппаратно-ориентированную российскую Систему мониторинга DEPO из реестра Минцифры России и флагманские модели серверов DEPO Storm, готовые к немедленной отгрузке со склада.

В соответствии с пожеланиями участников предыдущих вебинаров, спикеры компании DEPO Computers подготовили презентацию с описанием функциональных возможностей Системы мониторинга DEPO, включая обзор web-интерфейса с демонстрацией сценариев использования системы.

Спикеры DEPO представят новые серверные системы DEPO Storm для всех сегментов рынка. Особое внимание будет уделено моделям из реестра Минпромторга России.

Серверные системы DEPO Storm – флагманский продукт компании DEPO Computers. Высокая производительность вычислительных машин, реализованная за счет использования передовых технологий, сочетается с современным дизайном и удобством в эксплуатации, а профессиональное постгарантийное сопровождение позволяет минимизировать риск возникновения непредвиденных ситуаций.

Программа вебинара:

  1. Актуальные проблемы мониторинга отечественной IT-инфраструктуры
  2. Обзор архитектуры Системы мониторинга DEPO
  3. Демонстрация возможностей Системы мониторинга DEPO
  4. Текущая ситуация на российском рынке серверных систем
  5. Серверные системы DEPO Storm из реестра Минпромторга
  6. Модельный ряд серверов DEPO Storm
  7. Специальное новогоднее предложение DEPO
  8. Гарантийные планы серверного оборудования DEPO

Зарегистрироваться на вебинар.

erid:2SDnjdPJ4qnРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕПО Электроникс"ИНН/ОГРН: 5024096727/1085024003679Сайт: https://www.depo.ru/

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