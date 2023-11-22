CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Облака
|

За кулисами облаков: что не расскажет вам ваш провайдер

7 декабря в 11:00 (по мск)

Облака давно стали обычным и постоянным инструментом в пользовании у компаний. Но все ли вы знаете о том, сколько и на какие облачные ресурсы вы тратите?

7 декабря в 11:00 эксперты из компании Инферит Клаудмастер проведут вебинар, посвященный тайнам облачных провайдеров, расскажут, что скрывается от ваших глаз в счетах и поделятся секретами, которые помогут вам максимально эффективно взаимодействовать с облачной инфраструктурой.

Спикеры мероприятия Александр Асаулко и Павел Аладинский сделают разбор текущей ситуации на рынке облачной инфраструктуры и представят инструменты для контроля и оптимизации затрат на облачные сервисы на базе платформы Инферит Клаудмастер.

Программа вебинара:

  • Проведем краткий обзор ситуации на рынке облачных провайдеров: проблемы и решения.
  • Разберем, что происходит на стороне облачного провайдера при выставлении счетов.
  • Рассмотрим, какие данные скрываются в отчетах и счетах от провайдеров и каких результатов можно достигнуть.
  • Расскажем о FinOps-решении Инферит Клаудмастер.
  • Q&A сессия

Обращаем ваше внимание, регистрация на данный вебинар обязательна.

Мероприятие бесплатное. Регистрация по ссылке.

erid:2SDnjeDBXs6Рекламодатель: ООО "СОФТЛАЙН ПЛАТФОРМЫ"ИНН/ОГРН: 7723418184/5157746055385Сайт: https://cloudmaster.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Особенности национального импортозамещения: разбираем типичные проблемы (часть 3)

«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков

Как централизованно решать проблемы импортозамещения бизнес-систем

«Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Операторов связи завалило штрафами за звонки мошенников. Роскомнадзор лютует, число обжалований растет

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще