За кулисами облаков: что не расскажет вам ваш провайдер
7 декабря в 11:00 (по мск)
Облака давно стали обычным и постоянным инструментом в пользовании у компаний. Но все ли вы знаете о том, сколько и на какие облачные ресурсы вы тратите?
7 декабря в 11:00 эксперты из компании Инферит Клаудмастер проведут вебинар, посвященный тайнам облачных провайдеров, расскажут, что скрывается от ваших глаз в счетах и поделятся секретами, которые помогут вам максимально эффективно взаимодействовать с облачной инфраструктурой.
Спикеры мероприятия Александр Асаулко и Павел Аладинский сделают разбор текущей ситуации на рынке облачной инфраструктуры и представят инструменты для контроля и оптимизации затрат на облачные сервисы на базе платформы Инферит Клаудмастер.
Программа вебинара:
- Проведем краткий обзор ситуации на рынке облачных провайдеров: проблемы и решения.
- Разберем, что происходит на стороне облачного провайдера при выставлении счетов.
- Рассмотрим, какие данные скрываются в отчетах и счетах от провайдеров и каких результатов можно достигнуть.
- Расскажем о FinOps-решении Инферит Клаудмастер.
- Q&A сессия
Обращаем ваше внимание, регистрация на данный вебинар обязательна.
Мероприятие бесплатное. Регистрация по ссылке.■ erid:2SDnjeDBXs6Рекламодатель: ООО "СОФТЛАЙН ПЛАТФОРМЫ"ИНН/ОГРН: 7723418184/5157746055385Сайт: https://cloudmaster.ru/