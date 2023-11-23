«Dатару» и системный интегратор iCore стали партнерами

Российский производитель базовой ИТ-инфраструктуры «Dатару» подписал соглашение о сотрудничестве с системным интегратором iCore. Интегратор сможет реализовывать проекты для крупного бизнеса с использованием импортонезависимых решений «Dатару».

iCore — системный интегратор полного цикла. Более 17 лет помогает бизнесу внедрять и обслуживать отказоустойчивые решения. Занимается построением и сервисным обслуживанием ИТ-инфраструктуры. Внедряет и сопровождает инжиниринговые и мультимедиа системы. Разрабатывает программное обеспечение для анализа и мониторинга природно-технологической среды.

По итогам партнерства клиенты iCore получат доступ ко всему портфелю решений «Dатару». В него входят серверное и сетевое оборудование собственной разработки вендора, СХД, а также программно-аппаратные комплексы, предназначенные для периферийных вычислений, решения задач виртуализации, видеоаналитики и управления большими данными.

Продукты «Dатару» подходят для проектов, где необходимо обеспечить бесперебойную работу ИТ-ландшафта. Аппаратные решения собираются в России — локализация производства «Dатару» на территории страны, а также сеть складов в регионах позволяет строго соблюдать сроки поставок и своевременно оказывать сервисную поддержку.

«Поиск надежных производителей и поставщиков решений для базовой ИТ-инфраструктуры — одно из основных направлений работы для системных интеграторов в сегодняшних условиях. Мы постоянно анализируем российский рынок и предлагаем нашим клиентам только хорошо зарекомендовавшее себя оборудование. Продуктовый портфель «Dатару» отвечает нашим требованиям, поэтому мы с уверенностью можем предлагать эти решения своим клиентам», — сказал Николай Касьянов, директор департамента ИТ iCore.

«Мы специализируемся на импортонезависимых ИТ-продуктах, которые разработаны с использованием проверенных мировых технологий и могут быть быстро встроены в действующий ИТ-ландшафт любого заказчика. Вместе с iCore мы поможем российскому бизнесу постепенно мигрировать с западного аппаратного обеспечения на решения, созданные силами отечественных производителей», — отметил Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».