Neoflex запустила бесплатный образовательный проект для ИТ-специалистов

Компания Neoflex запустила бесплатный образовательный проект для ИТ-специалистов.

Neoskills lab — это проект по переквалификации опытных ИТ-специалистов, желающих развиваться в новых для себя сферах. Онлайн-курс будет включать программы обучения по двум направлениям: полный цикл разработки ETL-процессов и нагрузочное тестирование. Лучшие выпускники получат возможность трудоустройства в компанию Neoflex. За два месяца планируется обучить 60 специалистов.

Курс включает в себя два направления обучения и рассчитан на специалистов из смежных ИТ-профессий. Направление Full Cycle ETL engineer подойдет для специалистов, работающих в области Big Data и с опытом в банковской, финансовой, продуктовой, маркетинговой аналитике. В рамках направления Performance testing engineer пройти обучение могут выпускники вузов, тестировщики, разработчики, которые хотят углубить свои знания и получить новую специализацию по нагрузочному тестированию.

В ходе обучения предусматривается самостоятельная работа и выполнение проектного задания на реальной инфраструктуре под руководством опытных кураторов из числа сотрудников компании. После завершения курса выпускники смогут пройти собеседование для дальнейшего трудоустройства в компанию Neoflex.

«Главная цель нашего курса — дать возможность ИТ-специалистам приобрести необходимые навыки для перехода на новую карьерную ступень. Мы помогаем системно освоить полученные знания и отработать их на практике. Занятия проводят опытные преподаватели из числа ведущих сотрудников Neoflex, которые станут менторами на время обучения. В результате каждый выпускник сможет реализовать собственный проект для личного портфолио», — отметила Светлана Гончар, директор Центра развития компетенций компании Neoflex.