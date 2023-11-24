ИТ-разработчик «Диасофт» расширяется в Санкт-Петербурге

ИТ-разработчик «Диасофт» расширил присутствие в Петербурге и арендовал помещение в бизнес-центре Alia Tempora в Центральном районе города. Площадь нового офиса составила 700 кв. м, что в два раза больше той, которую компания занимала ранее. Консультантом сделки выступила компания NF Group.

Для компании необходимо было подобрать комфортное помещение для команды разработчиков. В первую очередь рассматривались качественные офисные объекты в центральных городских локациях. Консультанты NF Group предложили оптимальное решение в бизнес-центре Alia Temporа, который находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Маяковская» и «Площадь Восстания». ИТ-разработчик полностью арендовал этаж площадью более 700 кв. м и разместил своих сотрудников в офисах с кабинетной планировкой и в open space. В шаговой доступности от БЦ находятся рестораны и кафе, торговые центры и множество разнопрофильных магазинов. Для резидентов в бизнес-центре оборудована подземная и наземная парковки.

15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы. Головной офис компании находится в Москве, филиалы – в Санкт-Петербурге, Ярославле, Чебоксарах, Перми, Новосибирске, Воронеже и Самаре. В компании работает свыше 1,2 тыс. ИТ-специалистов.

Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, сказала: «Мы видим, что рынок офисной недвижимости довольно активен в этом году. Традиционно в Санкт-Петербурге наибольшее количество сделок заключается с российскими компаниями, связанными со сферой IT – на них в период с января по сентябрь пришлось 54% арендованных площадей. На втором месте – нефтегазовые структуры (20%). В данном случае отсутствие капитальных затрат, а также полное соответствие здания запросам арендатора позволили компании “Диасофт” осуществить переезд в новое пространство в кратчайшие сроки».

Леонид Рубинов, региональный директор «Диасофт» в Санкт-Петербурге, отметил: «В связи с активным развитием компании за последние два года сформировалась потребность расширить офис в Северной столице в два раза. Мы искали локацию в пешей доступности от двух веток метро, в непосредственной близости к Московскому вокзалу, что обосновано необходимостью поддержки регулярных коммуникаций с головным офисом и клиентами в столице. Помещение искали с выделенным блоком (без других арендаторов) и с готовым ремонтом. Предложенный NF Group вариант нас полностью устроил. Здесь пространство организованно разноформатными зонами: есть кабинеты для индивидуальной работы или работы небольшой группы, open space для развития открытой корпоративной культуры и пространство для стимулирования ad hoc communications, зоны для командной работы, переговорные комнаты, кухня. Изюминкой офиса стали окна в пол и виды на петербуржские шпили. Арендовав целый этаж в БЦ Alia Tempora, нам удалось решить все задачи и переехать в сжатые сроки. Хочется отметить качественную командную работу сотрудников NF Group и их фокус на нужды заказчика по всем аспектам сделки: от организации переговорного процесса, коммуникации, настройки общего конструктивного фона, до поддержки в организационных вопросах дальнейшего обустройства».