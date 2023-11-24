Университетский стартап привлечет 170 млн рублей инвестиций через платформу участника «Сколково»

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провел экспертизу стартапа по автоматизации аналитики на маркетплейсах в рамках программы возмещения инвестиций в университетские стартапы, реализуемую по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России. Инвестиции в размере 170 млн руб. в стартап-проект будут привлечены с помощью участника «Сколково», инвестиционной платформы Rounds. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Стартап «Анабар» представляет собой систему автоматизации продвижения и аналитики на маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и др., и функционирует как приложение в браузере (SaaS). Благодаря внедрению передовых инструментов проект обладает научно-технической новизной в области аналитики маркетплейсов и управления продажами онлайн. Новаторский характер разработки подтверждается также инвестиционной привлекательностью стартапа: компания проходит процедуру PreIPO, оператором которой выступает инвест-платформа Rounds, участник «Сколково». Сумма инвестиций составит 170 млн руб.

«Для нас, как для университетского стартапа, очень важна поддержка как со стороны государства, так и частных инвесторов. Хотелось бы отметить широкий спектр мер поддержки инноваций для молодых компаний на различных этапах проектов. Одной из таких выступает программа по возмещению инвестиций от Инновационного центра “Сколково”, к которой мы не так давно присоединились. Мы верим, что данная мера поддержки даст начало плодотворному сотрудничеству нашей компании с инвесторами, получающими преференции благодаря “Сколково”», — сказал Петр Марков, основатель и генеральный директор «Анабар».

На сегодняшний день система «Анабар» состоит из трех компонентов: модуля конкурентного анализа, модуля управления продажами на маркетплейсах и модуля управления рекламой на онлайн-площадках для продажи. С помощью внедрения методов искусственного интеллекта и анализа больших данных в управлении продуктовым ассортиментом и рекламными кампаниями на маркетплейсах решение компании позволяет выполнить задачу по оптимизации ведения бизнеса и обеспечению системой «единого окна» поставщиков, ведущих торговлю на маркетплейсах.

Точные аналитические инструменты «Анабар» на основе алгоритмов очистки и валидации данных, собранных из десятков миллиардов точек измерений об остатках товаров, дают возможность выявить скрытые закономерности и тренды, что помогает продавцам принимать более обоснованные решения. Система позволяет улучшить рекламные стратегии и повысить эффективность рекламы, проводить анализ спроса и оптимально составлять ассортимент товаров, а также в реальном времени реагировать на изменение рыночных тенденций и корректировать стратегии продаж, максимизируя прибыль.

«С каждым годом университетское предпринимательство развивается и предоставляет разнообразные технологические решения в различных отраслях. Поэтому программа возмещения инвестиций в университетские стартапы, реализуемая «Сколково» в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России, не теряет своей актуальности и открывает дополнительные возможности для взаимодействия частных инвесторов с молодыми компаниями. Данная мера поддержки позволяет бизнес-ангелам найти инвестиционно привлекательную разработку и снизить финансовые риски в два раза, за счет получаемого кэшбэка. Для вузовских стартапов в свою очередь программа выступает возможностью привлечь дополнительное финансирование от частных инвесторов и ускорить развитие своего проекта», — сказал Андрей Зверев, начальник управления по инвестициям в университетские стартапы Фонда «Сколково».

«Компания “Анабар” продолжает успешно реализованную ранее сделку с еще одним участником «Сколково», который весной 2023 г. привлек инвестиции в размере более 150 млн руб. Большая часть финансирования была также проведена по программе возмещения инвестиций бизнес-ангелам, которые смогли получить кэшбэк порядка 50 млн руб. Отдельно стоит отметить желание Инновационного центра развивать данную меру поддержки и предоставлять компенсации инвесторам, совершающим сделки через брокеров. В совокупности это значительно повышает возможности молодых компаний к коммерциализации своих разработок, так как они получают доступ к их финансированию со стороны публичного рынка», — сказал Антон Утехин, CEO Rounds.

Программа по возмещению инвестиций в университетские стартапы реализуется Инновационным центром «Сколково» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и позволяет физическим лицам, осуществившим инвестиции в университетские стартапы, вернуть до 50% таких инвестиций.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы ИТ и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh, и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.