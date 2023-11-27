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Бизнес Цифровизация
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Топ-менеджеры обсудят будущее AI на Business Code Conference 

В четверг, 30 ноября 2023 г. специалисты МТС Exolve вместе с экспертами в области AI проведут конференцию о возможностях AI и помогут разобраться в том, как внедрить новые решения в свои бизнес-процессы.

Гости вечера изучат процессы создания AI и практические кейсы с использованием AI-технологий. Спикеры конференции объяснят феномен популярности искусственного интеллекта и факторы роста подобных технологий в Китае.

Мероприятие откроют первый вице-президент МТС Инесса Галактионова и директор MTC Exolve Рамиль Биккужин.

Топ-менеджеры и руководители компаний оценят темпы развития AI-компаний России и скачок технологических и AI-компаний в Китае, все возможности и ограничения.

Среди спикеров:

Подробнее о конференции можно узнать на сайте платформы.

erid:2SDnjf2YSDWРекламодатель: АО «МТТ»ИНН/ОГРН: 7705017253/1027739006261

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