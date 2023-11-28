Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга

B2B-маркетплейс по поиску ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга SkillStaff проанализировал спрос на наиболее востребованные ИТ-специальности в III квартале 2023 г. 51% среди всех запросов на платформе приходилось в указанный период на разработчиков. А наиболее популярными специализациями стали системный аналитик, 1С-разработчик и React-разработчик. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Половина из всех запросов на поиск кандидатов на аутстаффинг через платформу в III квартале 2023 г. были связаны с поиском разработчиков. Среди них в 11% требовались 1С-разработчики, 10% – React-разработчики, 9% - Java-разработчики, 8% - C#-разработчики, 7% - Golang-разработчики. Остальные запросы в разработке связаны с другими направлениями и пользовались меньшим спросом. Второй по востребованности ИТ-профессией стали аналитики: среди них 58% запросов было связано с поиском системного аналитика и 13% – бизнес-аналитика.

Распределение запросов на аутстафф по ИТ-специальностям

«В ИТ-направлении кадровый голод связан с нехваткой высококвалифицированных специалистов, особенно это ощущается в направлении аналитики и разработки импортозамещающих программных продуктов, – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff. – С учетом сложностей найма, для закрытия потребностей и предотвращения простоя проектов, бизнес начинает более активно обращаться к модели аутстаффинга. Чаще всего на нашей площадке в третьем квартале клиенты искали системных аналитиков. У идеальных кандидатов в этой специализации клиенты хотели бы видеть опыт работы с Camunda, Kafka/Rabbit, знание Rest, опыт проектирования микросервисной архитектуры и API. Традиционно чаще по модели аутстаффинга нанимают специалистов компании из ритейла, банкинга, финтех- и ИТ-сфер».

Тенденцию высокого спроса подтверждает совместное сентябрьское исследование HH.ru и «Технократии», согласно которому количество вакансий для системных и бизнес-аналитиков увеличилось по сравнению с прошлым годом на 55% и 43% соответственно.

Высокий грейд на долгий срок

По оценкам SkillStaff на рынке высокий спрос на кандидатов по модели атстаффинга с высокой квалификацией - 65% из всех запросов на платформе за указанный период. 25% из них приходились на специалистов строго уровня Senior или Lead. Еще в 40% компании рассматривают в запросах на Senior также Middle+ кандидатов.

Младшие специалисты не пользовались популярностью (лишь 2% среди всех запросов). Среди грейдов Junior/Junior+ заказчики искали аналитиков технической поддержки, PHP-, Java- и React-разработчиков.

Чаще всего заказчики подбирали специалистов на срок от полугода и больше (48%). 28% запросов пришлось на специалистов с занятостью от четырех до шести месяцев и 19% - до трех месяцев сотрудничества. При этом половина всех запросов включала в себя возможность дальнейшей пролонгации специалиста на более длительный срок.

На какой срок выбирали аутстафферов

«Процесс ИТ- разработки у бизнеса не прекращается. Особенно это касается крупных компаний, которым на высококонкурентном рынке необходимо регулярно совершенствоваться и развивать свои продукты. Поэтому на аутстаффинг компании выбирают кадры на длительный период», – сказала Полина Беляцкая.

Сколько стоит ИТ-аутстаф

Специалистов уровня Lead по модели аутстаффинга компании в III квартале 2023 г. арендовали по ставке 3500 руб. в час, а уровня Senior чаще по стоимости 3000 руб. в час. При этом диапазон ставок уровня Senior варьируется, в зависимости от специализации, от 2200 до 4000 руб. в час.

Диапазон ставок по аренде специалистов грейда Middle колеблется от 1800 до 2500 руб. в час (наиболее часто встречается 2500 руб./час), а Middle+ уровня – от 2000 до 3500 руб./час (самая популярная цена – 3000 руб. в час). Такую разницу стоимостей аналитики компании объясняют готовностью клиентов с высокими требованиями при дефиците рынка вместо Senior рассматривать кандидатов уровня Middle+ с сильными базовыми знаниями и хорошим опытом предыдущей работы для дальнейшего обучения под проект. Стоимость таких кандидатов значительно превышает на рынке ставки специалистов уровня Middle.

Среди кадров грейда Junior/Junior+ компании готовы платить за аналитиков технической поддержки не более 1250 руб./час, разработчикам - не более 1800 руб./час.

Данные по стоимостям представлены на основе аналитики клиентских запросов на SkillStaff. Цена за час работы специалиста по грейду указана в усредненном виде с учетом всех ИТ-направлений на маркетплейсе. Детализация средних ставок по специальностям с автоматическим обновлением размещена на сайте компании в разделе «Средние ставки».

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SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга. Сегодня на платформе более 8700 специалистов 90+ квалификаций от 300 + ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и др. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.