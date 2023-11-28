Технологические компании России начали применение первого русскоязыячного репозитория от СибГМУ

Технологические компании России начали применение первого русскоязычного репозитория от СибГМУ. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Руководитель стратегического проекта «Бионические цифровые платформы» СибГМУ Иван Толмачев представил первый русскоязычный репозиторий клинических данных SibMed Data Clinical Repository, разработанный в университете, и рассказал о том, что его уже используют российские компании.

Репозиторий представляет собой цифровую платформу для хранения и быстрого доступа к медицинским данным, впервые в мире реализованную на русском языке. Проект СибГМУ позволяет создавать новые решения в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, он реализован в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».



Отсутствие необходимого объема клинических данных является одним из ключевых препятствий на пути к внедрению ИТ-технологий в здравоохранение. Репозиторий СибГМУ содержит около 450 тыс. датасетов (баз данных научных и клинических исследований), которые помогут в создании продуктов для бизнеса и медицины, научных исследованиях, аналитике лечебных и диагностических методик, повышении технологичности отрасли. Коллекция данных будет постоянно пополняться.



«Репозиторий СибГМУ — это целая экосистема для хранения и быстрого доступа к анонимизированным медицинским данным. Проект позволяет решить проблемы в работе научных и научно-практических команд, связанные с достоверностью и сложностью структуры медицинских данных, а также необходимостью обеспечения их анонимности. Репозиторий уже начали использовать крупные российские технологические компании», — сказал Иван Толмачев.



C помощью SibMed Clinical Data Repository можно разрабатывать и тестировать медицинские алгоритмы, а также создавать уникальные продукты для здравоохранения и бизнеса. Проект SibMed Clinical Data Repository включает формирование цифровой инфраструктуры для хранения и быстрого доступа к медицинским данным, а также образовательную программу, направленную на формирование компетенций по работе со структурированными и неструктурированными биомедицинскими данными для решения исследовательских и технологических задач. Репозиторий объединяет базы данных амбулаторной и стационарной службы многопрофильных клиник СибГМУ, содержит анонимизированную медицинскую информацию и непрерывно пополняется.



Данные деперсонифицированы в соответствии с требованиями федерального законодательства и содержат информацию текстового и числового характера, включая данные о лабораторных и инструментальных исследованиях, о лечении, медицинские изображения. Платформа содержит большую выборку: ежегодно за помощью в клиники Сибирского медуниверситета обращаются более 100 тыс. пациентов.



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Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) основан в 1888 г., сегодня является отраслевым лидером в сфере здравоохранения и участником программы Приоритет 2030. СибГМУ входит в тройку лучших медицинских вузов России, а также является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом.