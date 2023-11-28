Всему виной Nocode: впервые студентка создала цифровой сервис быстрее профессионалов

23 ноября компании Nocode.ru и «Транстелеком» провели турнир по сборке цифрового сервиса на скорость. Впервые в России профессиональных программистов победила студентка, собравшая сервис на zerocode-платформе. Об этом CNews сообщили представители Nocode.ru.

Среди участников турнира были студенты технических специальностей и представители крупных промышленных предприятий Красноярского края.

Победу в турнире одержала студентка СибГУ по направлению «Разработка информационных телекоммуникационных систем».

«Участники с нуля освоили платформу за пять часов лекций и 15 часов практики. С их финальными работами можно идти к заказчику и продавать, честно, даже не ожидали такого результата! Мы точно продолжим практику проведения таких соревнований в регионах России в 2024 г. — запрос на такие мероприятия колоссальный», — сказал Игорь Митюнин, руководитель партнерского направления Nocode.ru

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Nocode.ru — российская zerocode-платформа для цифровой трансформации. Ориентирована на высоконагруженные сервисы, адаптируется под разные типы задач и любое интеграционное окружение. Разработка ГК Artsofte — вендора, входящего в топ-30 SAAS-поставщиков России по версии CNews. В ноябре 2022 г. команда Nocode.ru участвовала в Хакатоне по цифровой трансформации бизнеса от Сбера и вошла в число победителей.

«Транстелеком» (ТТК) — российский оператор связи. Компания является поставщиком магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.