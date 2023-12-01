CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Импортонезависимость
|

«Сбер» и СПбГУ займутся подготовкой специалистов в области искусственного интеллекта и науки о данных

«Сбер» и Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) открывают магистерскую образовательную программу «Искусственный интеллект и наука о данных». Договор подписали управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Андрей Очеретный и первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

На новой образовательной программе магистратуры студенты будут изучать прикладные задачи машинного обучения, в том числе, связанные с большими языковыми моделями и их применением в бизнес-задачах. Студенты попробуют разрабатывать приложения с использованием искусственного интеллекта «Сбера» GigaChat. Также в программе есть специальный курс по применению технологий искусственного интеллекта для решения задач, возникающих на территории Арктического региона России.

Одна из отличительных особенностей новой образовательной программы — трехсторонняя реализация. Часть занятий будет проходит в университете, две других — на базе «Сбера» и в Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре Российской академии наук.

Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств «Сбербанка»: «Сегодня специалисты в области машинного обучения — одни из самых востребованных на рынке. "Сбер" как крупнейший российский работодатель для цифровых талантов заинтересован в том, чтобы совместно с одним из лучших вузов страны растить высококвалифицированные кадры в этой сфере».

Марина Лаврикова, первый проректор по учебной работе СПбГУ: «Одна из главных особенностей программы — возможность для студентов принимать участие в реальных проектах, которые объединяют разные области промышленности. В них студенты смогут применить свои знания и навыки в области анализа данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, программирования и управления проектами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году

$40 млн тайно утекли со счетов российского стартапа. Узнавшего об этом топ-менеджера моментально уволили

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты

В России создается концепция развития майнинговой индустрии

Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству

Разработчика суперкомпьютеров Абрамова направили на психологическую экспертизу в стационар

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще