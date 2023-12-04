Николай Бетелев назначен директором МТС в Новгородской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении Николая Бетелева на должность директора филиала МТС в Новгородской области. Ранее он занимал позицию технического директора новгородского филиала МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В обязанности нового руководителя войдет общее руководство филиалом и реализация бизнес-стратегии МТС в регионе. Основными направлениями деятельности Николая станут развитие цифровых сервисов на территории региона, внедрение инновационных продуктов и услуг экосистемы, способствующих дальнейшей цифровизации экономики Новгородской области. Николай Бетелев будет отвечать за внедрение технологий Big Data, IoT, облачных решений, развитие услуг мобильной и фиксированной связи.

Одна из главных задач нового директора — продолжить улучшение качества связи в городах, поселках и небольших деревнях, в рекреационных и туристических зонах области, расширить 4G-покрытие на автодорогах, а также продолжить модернизацию фиксированных сетей, чтобы обеспечить жителей региона интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

Николай Бетелев

«Новгородская область – один из важнейших регионов для МТС на Северо-Западе. В регионе расположен ряд промышленных производств, предприятия сферы АПК. Деловому сектору интересны цифровые разработки, позволяющие сократить затраты и развивать бизнес: видеонаблюдение, решения на базе интернета вещей, контроль безопасности и доступа. Также Новгородчина славится своими туристическими объектами. Исторические места посещают не только жители соседних регионов, но и гости со всей страны. Поэтому Николаю также предстоят задачи по развитию туристической привлекательности региона с помощью цифровых решений МТС. В середине этого года филиал расширил покрытие сети в области, и я уверен, что Николай эффективно продолжит дальнейшее развитие сети», — отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Николай Бетелев родился в 1977 г. в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Техническая физика». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал на должности инженера систем персонального радиовызова. В МТС работает с 2018 г., ранее занимал должность технического директора филиала МТС в Новгородской области. Женат, воспитывает двоих детей.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.