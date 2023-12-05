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НИУ «МЭИ» и «Эдит про» будут совместно готовить ИТ-специалистов

Национальный исследовательский университет «МЭИ» и «Эдит про» (группа «Борлас») подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сотрудники компании будут участвовать в обучении студентов, а молодые специалисты получат практические навыки и новые возможности для успешного старта карьеры.

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве НИУ «МЭИ» и «Эдит про» будут разрабатывать совместные программы подготовки технических специалистов. Подобное сотрудничество станет значительным конкурентным преимуществом для выпускников НИУ «МЭИ», а «Эдит про», в свою очередь, сможет пополнять кадровый резерв компании за счет выпускников вуза.

«Уверен, сотрудничество с «Эдит про» даст возможность нашим студентам погрузиться в рабочую среду, нарастить профессиональные навыки в условиях актуальных задач, повысить уровень знаний в сфере информационных технологий. Мы очень ценим возможность активных стажировок наших студентов в компаниях-партнерах, решающих самые актуальные отраслевые задачи. Это отличная возможность студентам становиться востребованными специалистами, готовыми к любым вызовам современности», — отметил Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ».

Компания планирует принимать участие в подготовке студентов магистратуры по направлению «Прикладная информатика» в рамках образовательной программы «Прикладная информатика в энергетике».

«Подписанное соглашение – лишь первый шаг в нашем сотрудничестве с НИУ «МЭИ». Мы не только предоставим студентам вуза практическую площадку для отработки навыков, но и примем участие в разработке учебных программ, поскольку Центр компетенции нашей компании аккумулирует значительный объем лучших практик цифровой трансформации предприятий и энергетических компаний России. Уверен, что наше сотрудничество станет кузницей квалифицированных кадров для страны», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про».

Учитывая высокий спрос на ИТ-специалистов в области «1С», основной упор будет сделан на изучение студентами продуктов «1С», получение практических навыков программирования, выбор стратегии внедрения продуктов «1С», а также управления ИТ-проектами. В процессе обучения будущие выпускники НИУ «МЭИ» смогут подтвердить квалификацию, пройдя сертификацию «1С».

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Национальный исследовательский университет «МЭИ» — российский вуз в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования России. НИУ «МЭИ» располагает материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, учебную ТЭЦ, научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 тыс. студентов и аспирантов. Штат насчитывает более 1600 преподавателей и ученых, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Команда «Эдит про» более 10 лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.

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