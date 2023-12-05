Сбербанк и РТУ МИРЭА откроют совместную программу бакалавриата по технологическому предпринимательству

«Технологическое предпринимательство» — новая образовательная программа обучения Сбербанка и МИРЭА - Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) — откроется с 2024/2025 учебного года в рамках направления подготовки «Инноватика». Она создана на базе акселерационной программы SberStudent для студентов, аспирантов, сотрудников вузов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Обучение будет идти в очной форме на бюджетной, а также на договорной основе. Преимущество при распределении на профиль получат абитуриенты с опытом проектной деятельности или участия в акселерационных программах, в том числе в акселераторе Сбербанка для школьников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Во время прохождения программы учащиеся получат доступ к теоретическим материалам в области дизайн-мышления, технологических трендов и венчурного финансирования и в других направлениях. Студентов ждет практическая помощь от действующих предпринимателей и экспертов в области технологий. Это поможет им запустить минимально жизнеспособный продукт (MVP).

Каждый студент на первом курсе выберет один из пяти треков в ИТ, инженерной или биохимической областях, в рамках которого на протяжении всего периода обучения он будет вести работу над собственным проектом. Созданные стартапы студенты смогут защитить в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом» Минобрнауки России.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы в «Сбере» уверены, что приобщение молодых ребят к технологическому предпринимательству ― одно из важнейших условий для обеспечения конкурентоспособности российской экономики в будущем. У SberStudent уже создана линейка магистратур и программ дополнительного образования по ИТ-предпринимательству в ведущих вузах страны. Программа бакалавриата в сотрудничестве с сильным технологическим вузом, РТУ МИРЭА, позволит популяризировать эту тему среди студентов и помочь им коммерциализировать свои проекты».

Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА: «Я рад, что «Сбер» и РТУ МИРЭА смогут совместными усилиями воплотить в жизнь важную идеологию и реальную практику поддержки молодых предпринимателей. В сотрудничестве мы поможем ребятам последовательно пройти весь путь — от первых шагов в создании стартапов до их возможной реализации и монетизации. Для этого в университете есть все возможности. Ребята, еще будучи школьниками, могут попробовать свои силы в детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА, а далее продолжить обучение и работу над своим стартапом уже на уровне высшего образования в самом университете. Тем более что теперь, в условиях сотрудничества вуза со «Сбером», им открываются качественно новые, широкие перспективы».

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