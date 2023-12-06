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БФТ-Холдинг и Axoft заключили партнерское соглашение

БФТ-Холдинг, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора, и Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, подписали дистрибуторский контракт. Взаимодействие компаний дает возможность продвижения через партнерскую сеть Axoft импортонезависимых решений и разработок БФТ-Холдинга, предназначенных для решения задач в сфере централизованного ведения и управления мастер-данными, нормативно-справочной информацией (НСИ), организации процесса закупок, автоматизации процессов управления эксплуатацией имущества, хранения документов и организации оперативного доступа к ним в режиме реального времени.

Сотрудничество позволит БФТ расширить партнерскую сеть, а Axoft – усилить портфель решений под задачи крупных заказчиков. Партнёры компании Axoft смогут предлагать клиентам флагманские решения от БФТ-Холдинга: единую систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ», систему хранения и предоставления электронных документов «БФТ.е-Архив», SRM-систему для организации процесса закупок «БФТ.Закупки», единую систему для комплексного управления эксплуатацией имущества «БФТ.Управление активами».

БФТ-Холдинг с 1997 года реализует комплексные ИТ-проекты для заказчиков различного масштаба, входит в ТОП-5 крупнейших поставщиков ИТ-решений собственной разработки из Единого реестра российского ПО по версии TAdviser. Сегодня БФТ – это системообразующая ИТ-компания, реализовано более 6500 проектов в 83 субъектах РФ, а в числе федеральных заказчиков – Социальный фонд России, Роструд, Росреестр, Минцифры России, Минздрав России и др.

Axoft – центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, работает на IT-рынке с 2004 года. Обладает широким портфелем, который включает ведущих поставщиков software и hardware, в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. Предлагает развитую и гибкую инфраструктуру сервисов, которая позволяет сопровождать партнеров на протяжении всего жизненного цикла проектов: от выявления первичного спроса, пресейл-поддержки, реализации пилотных проектов, предоставления финансовых инструментов до внедрения решений.

«Объединение усилий с Axoft позволит Заказчикам найти партнёра для внедрения или перехода с иностранных продуктов типа управления данными (MDM), корпоративными закупками (SRM), управления имуществом на решения БФТ-Холдинга и обеспечить клиентов надёжным российским ПО. Все продукты, которые предлагает БФТ-Холдинг в рамках партнерской программы, входят в реестр отечественного ПО. Это полностью импортонезависимые решения, способные заместить технологии ряда зарубежных игроков», – отмечает Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений БФТ-Холдинга.

«Мы рады, что продукты вендора БФТ-Холдинга вошли в портфель Axoft и уверены, что данное сотрудничество поможет нашим партнёрам закрыть потребность своих клиентов в цифровой независимости. Наша компания видит большую перспективу в продуктовых решениях БФТ, которые в прямом назначении могут решить задачи по автоматизации внутренних процессов клиентов на фоне ушедших с рынка РФ Oracle (MDM и ECM), SAP (SRM и DMS), IBM, OpenMAint и других иностранных решений», – говорит Сергей Игнатов, директор развития новых направлений в Axoft.

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