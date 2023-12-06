Более 70 студентов получают ежемесячное вознаграждение в рамках программы «Астра-стипендия»

«Группа Астра» провела конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2023/24 учебного года. В результате более 70 студентов из 26 вузов и колледжей до конца текущего учебного года будут получать финансовое вознаграждение от вендора. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

На статус стипендиата претендовали 369 студентов из 48 организаций высшего и профессионального образования, что в два раза больше, чем в предыдущий конкурсный отбор. Из них 169 кандидатов вышли в финал, а лучшими стали 65 студентов вузов и шесть учащихся колледжей. Все участники заключительного отборочного этапа успешно прошли обучение по отечественным программным продуктам и имеют сертификаты от «Группы Астра», официально подтверждающие их компетенции.

Для студентов бакалавриата, специалитета и колледжей размер стипендии составляет 15 тыс. руб. в месяц, для магистрантов и аспирантов — 20 тыс. руб.

Талантливых студентов отбирал экспертный совет, в который вошли директора структурных подразделений «Группы Астра». В финале учитывались личные достижения соискателей: победы в конкурсах, олимпиадах, проектах, наличие публикаций, участие в грантах, вклад в научно-исследовательскую работу. Кандидаты также сдавали экзамен на знание ОС Astra Linux и защищали проект по выбранной теме перед экспертами «Группы Астра».

«С каждым годом количество участников программы «Астра-стипендия» увеличивается, и мы рады такому успешному развитию проекта. Помогая перспективным студентам продвигаться в ИТ-образовании, мы тем самым выводим на новый уровень подготовку сильных кадров, которым предстоит внедрять прорывные технологии отечественной цифровой индустрии», — отметил Федор Кирдяшов, директор департамента образования «Группы Астра».

Программа «Астра-стипендия» стартовала в сентябре 2021 г. Она ориентирована на талантливых студентов, проходящих подготовку по направлениям информатики и вычислительной техники, математики и механики, электроники, радиотехники и систем связи, компьютерных и информационных наук. Компания-разработчик — «Группа Астра» — стремится стимулировать молодежь к выполнению проектов и проведению исследований в актуальных для компании областях, поощряя их академические успехи и оказывая поддержку в получении современных компетенций в сфере информационных технологий.

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.