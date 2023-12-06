«Газинформсервис» развивает ЭДО между Россией, Казахстаном и Белоруссией

«Газинформсервис» подписал соглашения сразу с двумя операторами ЭДО – «Тензор» и «Удобная подпись».

Пользователи услуг операторов ЭДО «Удобная подпись» и «Тензор» при документообороте между Россией, Белоруссией и Казахстаном смогут подписывать документы такими же электронными подписями, как и внутри страны, при этом они будут юридически значимы.

«Это знаковое событие для рынка ЭДО в России. Я очень рад тому, что мы наконец можем дать клиентам – конечным потребителям услуг трансграничного ЭДО возможность юридически значимого электронного документооборота с контрагентами в Казахстане. У клиентов есть возможность обмена с резидентами другой страны также просто, как это они делают внутри России. Я уверен, это первый шаг на пути построения экосистемы сервисов трансграничного ЭДО для клиентов из России и других стран», — сказал управляющий директор компании «Удобная подпись» Дмитрий Класс.

Благодаря подписанным соглашениям созданы правовые условия, позволяющие юридическим лицам – участникам внешнеэкономической деятельности из России, Белоруссии и Казахстана с помощью сервисов SimpSign (разработка «Удобная подпись») и СБИС (разработка «Тензор») обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.

«Участники ВЭД проявляют большой интерес к открывающимся возможностям. Перевод трансграничного товаросопроводительного ЭДО в безбумажный режим позволяет существенно экономить на накладных расходах, повышать оперативность ЭДО и, как следствие, повышать оборачиваемость средств. Актуальной задачей для клиентов Компании Тензор является оперативное подтверждение нулевой ставки НДС при импорте. Электронная форма подтверждения позволить существенно упростить решение этой задачи. Клиенты «Тензора» надеются, что трансграничные электронные документы с квитанцией ДТС будут приниматься налоговыми органами в качестве отчетности», — отметил руководитель департамента по работе с государственными органами компании «Тензор» Евгений Голованов.

Аккредитованный удостоверяющий центр «Газинформсервис» оказывает услуги по проверке иностранной электронной подписи в соответствии с вступившими в силу новеллами части 4 статьи 7 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

«По оценке Евразийского банка развития, накладные расходы на трансграничный товаросопроводительный документооборот при переводе его в электронный вид сокращаются в 3,5 раза. Заключение договоров на проверку иностранной электронной подписи с операторами ЭДО — это значительное продвижение в преодолении правовых барьеров реализации трансграничного юридически-значимого ЭДО. Принятые в августе 2023 г. поправки в статью 7 63-ФЗ нужно было реализовать в конкретных формулировках договоров, что оказалось непростой творческой задачей, над которой трудились замечательные юристы наших компаний. Я хочу выразить им глубокую признательность за эту, качественно сделанную, работу. Теперь мы заявляем не только о технологической, но и об организационной и правовой готовности к оказанию услуги по признанию Казахстанской и Белорусской электронной подписи в России», — отметил Сергей Кирюшкин, советник — начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис».

В 2023 г. сервисы проходили пилотную и опытную эксплуатацию. За это время команды разработчиков провели работы по технической интеграции, отработке регламентов и юридическому сопровождению взаимодействия участников электронного документооборота. Партнером по созданию сервиса для клиентов со стороны Казахстана выступил оператор ЭДО Казахстана Idocs.

«На наш взгляд, упрощение бизнес-процессов в виде электронного документооборота между Казахстаном и Россией, даст возможность частным компаниям развивать экономические отношения быстрее и эффективнее, что напрямую повлияет на рост внешнеторговой деятельности для обеих стран», — сказал Олжас Исагалиулы, начальник отдела по развитию бизнеса Idocs.KZ.