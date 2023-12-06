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«Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве

Национальный провайдер «Ростелеком» и администрация Миасского городского округа договорились сотрудничать и развивать совместные проекты по внедрению информационных технологий в хозяйственную деятельность муниципалитета.

Подписанный сторонами официальный документ подразумевает взаимодействие в части разработки и внедрения ИТ-решений в сфере цифровизации хозяйства и городской среды.

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале, сказал: «Сделать города умными, безопасными и более привлекательными для жителей — одна из ключевых задач “Ростелекома” как национального инфраструктурного провайдера. У нас есть опыт в цифровизации российских муниципалитетов по нескольким направлениям, таким как городское управление, ЖКХ, транспорт, инновации в городской среде, экологическая и общественная безопасность, а также энергоэффективность. В Челябинской области пилотами по цифровизации городской среды стали Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Снежинск, Копейск, Златоуст. Сейчас география расширяется».

Егор Ковальчук, глава Миасского городского округа Челябинской области, отметила: «Сегодня передовые решения проникают во все сферы городского хозяйства: умные светофоры и пешеходные переходы, энергосберегающие светильники и другое. Сотрудничество позволит нам комплексно подойти к вопросам оптимизации процессов муниципального управления с помощью внедрения современных технологий. Отмечу, что конечной целью цифровой трансформации Миасса, является, конечно же, повышение уровня комфорта его жителей».

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