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«Яндекс музыка» удвоит донаты пользователей: сервис выделил 100 млн руб. на поддержку артистов, выпускающих новую музыку

«Яндекс музыка» объявляет о запуске инструмента «Донаты от фанатов»: у 25 млн подписчиков «Яндекс плюса» появится возможность поддержать любимого артиста, а у артистов — получить дополнительный источник поддержки своего творчества. Стриминг также выделит 100 млн руб., чтобы удвоить донаты артистам, у которых недавно вышел релиз. Удвоение донатов – первая подобная инициатива на музыкальном рынке в России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс музыки».

С 6 декабря 2023 г. на страницах артистов, подключивших «Донаты от фанатов», появится кнопка «Поддержать донатом», перейдя по которой пользователи смогут перечислить желаемую сумму. Денежные средства поступят напрямую артисту, сервис не взимает комиссию за донаты. Артистам, выпустившим новые релизы с 1 января 2024 г., «Яндекс музыка» удвоит донаты от слушателей в течение месяца после выхода релиза.

«Мы рады, что появляется все больше востребованной слушателями локальной музыки. Запуская донаты, мы хотим, чтобы у артистов было больше возможностей воплощать свои задумки, и чтобы в этом им могли помочь и наши слушатели. Мы разными способами поддерживаем молодых артистов – в прошлом году запустили плейлист «Искра» и обеспечиваем рекламную поддержку тем артистам, которые в него попадают. А донаты это следующий шаг – особенно важный для молодых и пока не очень известных артистов, которым часто не хватает ресурсов и возможностей для создания новой музыки», — сказала Александра Сагалович, руководитель сервиса «Яндекс музыка».

Новые релизы напрямую влияют на рост аудитории артиста. В течение месяца после выхода релиза аудитория артиста на «Яндекс музыке» в среднем увеличивается на 8%. При этом если артист выпускает релизы последовательно и регулярно в течение года, то его аудитория, по данным сервиса, растет в полтора раза быстрее, чем у артистов, у которых выходит один-два релиза в год.

«Яндекс музыка» впервые начала тестировать донаты в августе 2023 г. Эксперимент был доступен ограниченному числу артистов. По итогам первых месяцев тестирования функцией воспользовались 177 исполнителей. На данный момент сервис получил заявки от более 1000 артистов на подключение новой функции.

Чтобы подключить «Донаты от фанатов» артисту необходимо верифицировать аккаунт на сервисе по продвижению творчества артистов – BandLink.

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