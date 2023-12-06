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«Яндекс» открыл в Санкт-Петербурге пространство Школы анализа данных

В Санкт-Петербурге открылось пространство «Школы анализа данных» (ШАД). Это вторая в стране площадка ШАДа, которая станет центром подготовки и притяжения специалистов по ИИ. До 2026 г. ШАД выпустит 700 высококлассных ML-специалистов, из них до 200 человек пройдут обучение в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Помимо основной программы занятий для студентов Школы анализа данных, на новой площадке впервые в истории ШАДа будут проходить открытые лекции по ИИ, интенсивы и воркшопы от ведущих преподавателей «Школы» и экспертов «Яндекса», хакатоны по разработке, соревнования по машинному обучению и алгоритмам. Принять участие в них смогут не только студенты ШАДа, но и все, кто интересуется сферой ИИ и возможностями его применения.

Студенты и гости ШАДа смогут также совместно работать над учебными проектами в области Data Science, инфраструктуры больших данных и ИИ в прикладных науках: от прогнозирования биржевых котировок и природных аномалий до сохранения краснокнижных животных с помощью нейросетей.

«Мы видим, что с каждым годом запрос на обучение в ШАДе растет. В этом году, например, конкурс на заочное обучение достиг рекордных значений — 37 человек на место, — сказал Алексей Толстиков, руководитель ШАДа. — Чтобы больше студентов и специалистов, глубоко интересующихся ML, могли получить доступ к качественным знаниям, мы решили создать еще одну площадку — открытое место для комфортного обучения и развития, реализации идей. Открывая двери ШАДа, мы делимся экспертизой со всеми, кто хочет углубиться в технологии искусственного интеллекта и узнать больше о нейросетях».

В новом пространстве ШАДа можно будет не только учиться, но и комфортно проводить свободное время — для гостей и учеников организована библиотека с популярными книгами по ML и Sci-Fi, а также развлекательные зоны с кинопросмотрами.

Пространство расположилось в бизнес-центре «Феррум», рядом с петербургским офисом «Яндекса».

***

«Школа анализа данных» «Яндекса» — бесплатная двухгодичная программа для студентов и разработчиков, которые хотят стать ведущими специалистами в области Data Science. Уже во время обучения студенты ШАДа погружаются в реальные задачи и создают значимые проекты, меняющие будущее: от разработки алгоритма, способного предсказывать аномальные природные явления, до лечения онкологии, развития беспилотного транспорта и уменьшения углеродного следа. С 2007 г. ШАД пополняет индустрию экспертами — за это время из «Школы» выпустился 1441 человек.

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