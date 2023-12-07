ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (далее также — предложение или SPO) на «Московской бирже». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Компания также объявляет, что достигнута принципиальная договоренность о приобретении не менее 20 млн акций ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащих ООО «Софтлайн проекты» — 100% дочернему обществу группы — институциональным инвестором, который также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки.

Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 млн новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии.

Ключевые результаты SPO

Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 г. по цене 140 руб. за одну обыкновенную акцию. Цена размещения определена в рамках первоначально объявленного диапазона и не превысила цену закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» на последний день сбора заявок для участия в предложении.

В результате SPO компания привлекла более 6,5 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. При этом доля акций в свободном обращении выросла до 17%, что должно способствовать поставленной задаче по увеличению ликвидности акций компании и попаданию акций компании в индексы «Московской биржи».

Проданные в рамках предложения акции ПАО «Софтлайн» принадлежали ООО «Софтлайн проекты» — 100% дочернему обществу группы. Акции для размещения были предоставлены в заем мажоритарным акционером компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлеченный от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии;

Инвесторы, принявшие участие в предложении, получили право через шесть месяцев после даты завершения SPO дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого была объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Акции для выполнения обязательств по оферте также предоставлены в заем мажоритарным акционером компании ООО «Аталайя» в пользу 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн».

Привлеченные по итогам SPO и потенциальной продажи акций институциональному инвестору средства будут направлены на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе финансирование новых приобретений.

Продающий акционер и компания и ее аффилированные стороны приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, который в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по отчуждению.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Результаты проведенных нами действий по привлечению средств в компанию еще раз подтверждают интерес инвесторов к бизнесу ПАО «Софтлайн». Несмотря на текущую конъюнктуру рынка ценных бумаг, определяемую во многом повышенной ключевой ставкой и достаточно большим количеством первичных и вторичных размещений, которые неминуемо отражается на поведении всех экономических агентов, нам удалось привлечь значительный капитал. Привлеченные средства позволят нам реализовать перспективные проекты в рамках стратегии прибыльного роста, которые обеспечат бизнесу «Софтлайн» возможность расти опережающими рынок темпами. Мы благодарны нашим инвесторам за доверие и рассчитываем на дальнейшее увеличение их числа, в том числе, за счет институционального спроса, который может вырасти благодаря увеличению free-float вследствие прошедшего SPO. Упомянутый рост доли акций в свободном обращении способствует увеличению ликвидности в наших бумагах и поможет попасть в базу расчета ряда индексов «Московской биржи» и первый котировальный список».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

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