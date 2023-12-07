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Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP

Эксперты Ramax Group прошли сертификацию компании «Бизнес технологии» – разработчика продуктов Global для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговлей, персоналом, документооборотом.

Сотрудниками Ramax Group получено более 30 сертификатов, подтверждающих их квалификацию в работе с продуктами Global ERP по ключевым направлениям бизнес-процессов, в числе которых: управление снабжением и складом, управление потребностью и закупочными процедурами, бухгалтерский и налоговый учет, МСФО, казначейство и управление денежными средствами, управление договорной деятельностью.

«Мы рады подтверждению статуса Ramax Group как крупнейшего сертифицированного интегратора компании «Бизнес технологии», – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Полученные сертификаты – это показатель доверия со стороны партнера и важный этап на пути успешной совместной реализации проектов полного цикла, от формирования стратегии эффективного перехода ИТ-инфраструктуры наших заказчиков с западных решений на отечественные программные продукты Global ERP до сервисной поддержки, развития и оптимизации их бизнес-процессов».

«Мы высоко ценим наше многолетнее сотрудничество с Ramax Group. В статусе партнера наши коллеги эффективно и качественно реализуют весь свой высокий потенциал системного интегратора, – отметил директор по развитию продукта Global ERP Дмитрий Аникин. – Сотрудники Ramax Group, принимавшие участие в аттестационных мероприятиях, успешно подтвердили свой высокий профессиональный уровень. Компетенции Ramax Group и ее опыт, умение работать с инновационными продуктами, в том числе и с ERP-системами и отраслевыми решениями позволят эффективно представлять Global ERP и обеспечивать комплексную поддержку процессов внедрения и обслуживания. Нас объединяет согласие во взглядах цифровую трансформацию отечественного рынка и стратегическое видение его развития».

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