Цифровая кафедра МГИМО подготовит специалистов по управлению данными

Набирающая темп цифровизация бизнес-процессов формирует в России спрос на развитие центров компетенций в сфере подготовки квалифицированных кадров по управлению данными в организациях. Удовлетворить потребность растущего рынка и государственных структур, на системном уровне, призваны национальные проекты и государственные программы поддержки вузов.

Один из таких центров формируется на базе Одинцовского кампуса МГИМО. Цифровая кафедра МГИМО совместно с экспертом в области исследования данных Родионом Кертлингом создает онлайн-курс, посвященный практике управления данными в организациях. Курс реализуется в рамках государственной программы поддержки вузов «Приоритет 2030» и отвечает задачам национального проекта «Экономика данных» – обеспечить конкурентоспособность российских компаний, в частности, путем автоматизации управления бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители МГИМО.

«Мы смотрим на работу с данными прежде всего, как на управленческую, и в меньше степени техническую задачу. Заставить данные работать - это не еще одна база данных или регламент, это правила и действия, которым следует организация в зависимости от уже достигнутого уровня цифровой зрелости. Особое внимание мы уделяем дата-продуктам – внутренней и внешней аналитике, от простой сводной таблицы до автоматизированной системы принятия решений», – сказал Евгений Погребняк, декан факультета финансовой экономики МГИМО, и руководитель Цифровой кафедры МГИМО.

В 2023 г. учебный модуль стартовал на факультете финансовой экономики для 23 студентов магистратуры «Цифровые финансы». В следующем семестре курс будет доступен в онлайн-формате. Обучение направлено на подготовку менеджеров по управлению данными, которые используют данные для изменения структуры бизнеса компаний, ускорения обслуживания заказчиков, создания дополнительных услуг и сервисов: предиктивного технического обслуживания, персонализированных личных сервисов, автоматизированной подготовки документов и других нововведений.

Курс затрагивает три основных аспекта управления данными: ориентация на потребности бизнеса, процессы управления данными (модели, качество данных, «данные о данных») и инженерные технологии, включая базы данных и методы машинного обучения. Благодаря обширной практике работы авторов в российских и иностранных компаниях, а также в различных секторах экономики, был максимально учтен и переработан международный опыт в области управления данными, включая распространенные стандарты DMBOK и DCAM. Программа подготовки предназначена как для руководителей, так и для менеджеров среднего звена, в том числе не имеющих специальной технической подготовки.