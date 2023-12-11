«Авито работа»: за последний год спрос работодателей на специалистов без опыта вырос в 2,7 раза

Подводя итоги 2023 г., аналитики «Авито работы» выяснили, что специалисты без опыта работы стали востребованнее на рынке труда в 2,7 раза, а средние предлагаемые заработные платы для них выросли на 23%. Если в январе 2023 г. компании предлагали в среднем 43 284 руб., то теперь сумма составляет 53 064 руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Изучив вакансии, предполагающие наличие среднего профессионального образования, эксперты составили топ-6 наиболее востребованных специальностей, полученных в колледжах и техникумах. Согласно результатам недавнего опроса «Авито работы», в котором участвовали 10 тыс. россиян, 72% респондентов считают среднее образование перспективным. Более того, 41% опрошенных находят профессиональные качества важнее полученного образования.

Самые востребованные студенты с СПО без опыта работы по итогам 2023 года

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«Авито» — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 165 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. В «Авито» работает 6500 сотрудников.

«Авито работа» — сервис для подбора сотрудников массовых профессий. Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. На сайте зарегистрировались свыше 1,8 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» более 7 млн объявлений — свыше 1,6 млн резюме и 5,7 млн вакансий.