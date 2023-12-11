Константин Джимбинов назначен директором по развитию Axenix

Консалтинговая технологическая компания Axenix назначила на должность директора по развитию бизнеса Константина Джимбинова, признанного российского инвестиционного банкира с большим опытом в области M&A и корпоративного управления. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Новый директор по развитию сфокусируется на усилении корпоративной экспансии бизнеса и ускорении развития ключевых технологических практик Axenix, среди которых заказная разработка, аналитика данных и платформенные решения (SAP, 1C).

Константин Джимбинов является сооснователем и старшим партнером российской инвестиционно-консалтинговой компании RB Partners. Под его руководством с 2004 г. компания осуществила для крупных российских корпораций и банков более 300 консультационных проектов и свыше 90 проектов купли-продажи бизнеса на общую сумму более $2,5 млрд.

Константин Джимбинов

До этого Константин занимал позиции вице-президента ВТБ, заместителя финансового директора финансового субхолдинга «Альфа-банка», работал в PricewaterhouseCoopers. На протяжении долгого времени является независимым директором в советах директоров крупных российских банков, приглашенным профессором Высшей школы экономики и членом экспертного совета при «Московской бирже».

«Значительный опыт Константина Джимбинова и его компетенции помогут нашей компании быстрее достичь целей по дальнейшему усилению позиций на российском рынке. Я уверен, что это позитивная новость для всего рынка», – отметил генеральный директор Axenix Вартан Диланян.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт профессиональные услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Алматы и Ереване работают более 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.