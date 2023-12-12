4,8 тысяч студентов из 300 вузов и 160 городов: VK подводит итоги стипендиальной программы

VK Education объявляет результаты набора на подписку от VK Education — стипендиальную программу для студентов технических специальностей. Обладателями подписки в 2023–2024 учебном году стали 273 студента бакалавриата и специалитета. Всего было подано порядка 4,8 тыс. заявок от студентов из более чем 300 вузов в 160 городах России. Общий бюджет стипендиальной программы составил 45 млн руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чтобы стать участниками программы, претенденты прошли три этапа отбора. Эксперты оценивали их достижения в профильных олимпиадах, хакатонах и ИT-чемпионатах, опыт работы, стажировок и волонтерства, уровень мотивации и развития soft skills. К подписке от VK Education присоединились 273 человека, две трети из них — первокурсники. Наибольшее число стипендиатов — среди студентов НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, СПбГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Финалисты подписки VK Education будут получать стипендиальные выплаты в размере 15 тыс. рублей в месяц для первокурсников и 20 тыс. рублей в месяц для студентов 2-6 курсов, а также комплекс возможностей для развития и профессионального роста в ИT-сфере. Они смогут участвовать в образовательных программах VK Education в вузах и открытых курсах без дополнительного отбора, консультироваться с экспертами по старту карьеры, получить приоритетный доступ к стажировкам и вакансиям для молодых специалистов в VK и другие преимущества.

Стипендиаты также становятся участниками закрытого сообщества, в котором смогут общаться и вместе развиваться в выбранном направлении. Студенты уже встретились на первом мероприятии в рамках подведения итогов программы в офисах VK в Москве и Санкт-Петербурге.

«VK запустила программу стипендий, чтобы поддержать талантливых студентов и помочь им сфокусироваться на обучении. Мы хотели, чтобы как можно больше ребят, нацеленных на карьеру в сфере технологий, могли реализовать свои профессиональные амбиции. В этом году наша стипендиальная программа получила масштабные обновления и стала развиваться в формате подписки от VK Education. Стипендиаты 1-6 курсов получили множество образовательных и карьерных преимуществ, которыми теперь смогут пользоваться на протяжении всего учебного года», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

VK учредила свою стипендиальную программу в 2022 г. На старте к ней могли присоединиться первокурсники, поступившие в вузы по результатам отраслевых олимпиад, и студенты образовательных программ компании, показывающие высокую успеваемость. В 2023 г. стипендия трансформировалась в подписку от VK Education.