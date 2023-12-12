Angara Security и российский автогонщик Борис Шульмейстер подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российской серии кольцевых гонок в сезоне 2024 года

В сезоне кольцевых гонок 2024 г. российский спортсмен Борис Шульмейстер будет выступать в серии кольцевых гонок в семи регионах России при поддержке системного интегратора в сфере информационной безопасности – компании Angara Security.

Борис Шульмейстер – мастер спорта и многократный призер российской серии кольцевых гонок – серии G-Drive СМП РСКГ Туринг в различных классах соревнований. В новом сезоне спортсмен впервые для себя дебютирует в классе «Спортпрототип СN» на автомобиле ShortCut. Данный класс предполагает заезды на автомобилях- спортпрототипах, построенных в России исключительно для гоночных соревнований и не имеющих аналогов среди серийно выпускаемых дорожных машин. «Спортпрототип CN» − один из самых динамично развивающихся классов российского автоспорта: благодаря своей доступности в сезоне 2023 г. на старт вышли более 40 пилотов.

«Высокая скорость, ювелирная точность и соблюдение правил на любых виражах созвучны ценностям компании Angara Security и нашему подходу к работе. Мы будем поддерживать Бориса в рамках всех заездов 2024 г. и уверены, что сможем вместе создать яркую страницу в истории кольцевых гонок наступающего сезона», − сказал Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Security.

В 2024 г. Борис Шульмейстер выступит в заездах на автодромах «Смоленское кольцо», «Нижегородское кольцо», «Казаньринг Canyon», ADM Raceway и Moscow Raceway в Московской области, «Игора драйв» в Ленинградской области. Финал сезона пройдет на трассе «Крепость Грозная» в Чеченской республике.

«Благодарю Angara Security за возможность возобновить участие в Российской серии кольцевых гонок. В течение нескольких лет я был сосредоточен на тренерской работе. Но, безусловно, для меня очень важно не только преподавать, но и самому быть действующим спортсменом. Мотивация у меня запредельная, и я приложу все усилия для того, чтобы в новом для меня классе добиться максимального прогресса за сезон», − сказал Борис Шульмейстер.