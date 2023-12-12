АРПП «Отечественный софт» и Минобрнауки займутся внедрением российского ПО в вузах

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Министерство науки и высшего образования России договорились о совместной работе по решению задач импортозамещения иностранного ПО в сфере образования.

Соответствующее соглашение было подписано 11 декабря 2023 г. Подписи в документе поставили Дарья Кирьянова, заместитель Министра науки и высшего образования России, и Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный софт».

Сотрудничество отраслевой ассоциации и министерства будет направлено на популяризацию российского ПО в вузах и научных организациях, а также продвижение образовательных программ и инициатив разработчиков ПО среди преподавателей и студентов.

«Наша экономика ускоряет свой переход на отечественное программное обеспечение, и этот процесс должен состояться с понятным итоговым результатом - полная информационно-техническая безопасность и автономность нашей страны. Важно учитывать суть запроса и обратную связь от общественности, которая будет ежедневно в работе и жизни использовать функционал российского ПО. Процесс стартовал давно, и уровень экспертной дискуссии, где рождаются важные решения, и спектр мер поддержки наших разработчиков вселяют уверенность в качественном выполнении актуальных задач», – отметила Дарья Кирьянова, заместитель Министра науки и высшего образования России.

В ближайшее время на сайте Минобрнауки появится информация из отраслевых каталогов АРПП о российских аналогах зарубежного ПО, совместимости отечественных решений и образовательных программах российских вендоров.

«Этим соглашением мы фиксируем уже начатое ранее взаимодействие между АРПП и Минобрнауки, направленное на ускорение перехода российских вузов на отечественное ПО. Соглашением предусматривается не только проведение совместных мероприятий по популяризации отечественного ПО среди педагогов, обучающихся и сотрудников научных организаций. Мы намерены активно обмениваться сведениями и делиться отраслевой экспертизой о возможностях российского софта, содействовать интеграции отечественного ПО в научно-образовательной среде», - сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

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АРПП «Отечественный софт» — российское объединение отечественных производителей тиражируемого ПО. Ассоциация учреждена в 2009 г. российскими разработчиками, в настоящее время в ее состав входит более 270 ИТ-компаний.