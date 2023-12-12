Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта запустил проект «ПрогрессИИв» для поддержки компаний-разработчиков в области ИИ

Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФГАУ «ФЦПР ИИ») запустил проект «ПрогрессИИв» для компаний-разработчиков в области искусственного интеллекта (ИИ). В рамках проекта предполагается создание и масштабирование продуктов с использованием ИИ, которые способны решать задачи промышленных предприятий и федеральных органов исполнительной власти. Об этом CNews сообщили представители ФГАУ «ФЦПР ИИ».

«ПрогрессИИв» будет оказывать разработчикам технологическую и информационную поддержку, помогать добиться результатов в продвижении решений с ИИ. Также ФГАУ «ФЦПР ИИ» готов удовлетворить потребность участников в патентном поверенном или экономическом анализе.

Кроме того, всем резидентам «ПрогрессИИва» предоставляется приоритетный доступ к сервисам Центра коллективного пользования Минпромторга России, которые можно использовать в решении задач машинного обучения, а также в создании и актуализации специализированных отраслевых наборов данных, дата-сетов и ML-моделей.

Специалисты ФГАУ «ФЦПР ИИ» помогут разработчикам определить уровень зрелости своих технологий ИИ. Вторым шагом может стать взаимодействие участников с профильным специалистом (трекером), который вместе с резидентами займется выявлением барьеров в продвижении продуктов с использованием ИИ и подготовкой рекомендаций по их устранению. Затем эксперты ФГАУ «ФЦПР ИИ» проведут детальный анализ продуктов с ИИ и определят точки роста.

Например, можно проработать возможность создания программно-аппаратного комплекса с использованием технологий/программного обеспечения резидентов. Также у участников «ПрогрессИИва» появится возможность наладить контакт с лицами, принимающими решения.

«ПрогрессИИв» помогает разработчикам: определить уровень развития продукта с ИИ, используя профессиональные методики расчета рыночной и корпоративной готовности технологических проектов (MRL 1-9 и CRL 1-7) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 18 января 2022 г. №17 «Об организации в Минэкономразвития России работы по формированию и ведению реестра конечных получателей государственной поддержки»; доработать и упаковать продукты с технологиями ИИ с учетом данных из реестра потребностей промышленных предприятий и федеральных органов исполнительной власти; наладить коммуникацию с потенциальными заказчиками из разных отраслей промышленности; выйти на международные рынки при поддержке проектного офиса службы «Цифровой атташе»; внедрить решения с ИИ в работу промышленных предприятий и федеральных органов исполнительной власти; получить государственную поддержку для развития решений на базе технологий ИИ.

В рамках проекта будет подготовлена дорожная карта продвижения технологий ИИ в промышленности и федеральных органах исполнительной власти. Вместе с участниками эксперты ФГАУ «ФЦПР ИИ» составят список релевантных тендеров и закупок, а также помогут сформировать стратегию работы с возражениями потенциальных потребителей решений с использованием ИИ.

Участники смогут посещать нетворкинг-мероприятия, куда будут приглашаться представители промышленных компаний. Резиденты смогут пообщаться с лидерами индустрии, выяснить, с какими проблемами они сталкиваются, и предложить решить их с помощью технологий ИИ.

Информация о разработках участников может быть размещена в Реестре проверенных решений или Навигаторе ИИ, на которые смогут ориентироваться потенциальные заказчики передовых решений с использованием ИИ.

«В работе над проектом мы в первую очередь отталкивались от практических проблем, с которыми сталкиваются разработчики продуктов с ИИ. Также стараемся выявлять ключевые сложности, возникающие на предприятиях при внедрении передовых технологических решений. Я уверен, что данная инициатива станет существенным вкладом в развитии ИИ в России и позволит масштабировать лучшие практики на внешние рынки», – сказал генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ» Александр Сергеев.