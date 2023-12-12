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Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой

Искусственный интеллект и роботизация больше других технологий окажут влияние на рынок труда в России, по мнению соискателей. К таким выводам пришли эксперты «Яков и партнеры» и hh.ru по итогам опроса 700 респондентов из компаний разных отраслей и размеров. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Всего в рамках исследования респондентам было предложено оценить степень влияния 11 наиболее значимых технологий. В первую пятерку технологий по влиянию на рынок труда, по мнению российских респондентов, вошли автоматизация бизнес-процессов с применением продвинутой аналитики, роботизация, генеративный искусственный интеллект, большие данные и аддитивное производство. При этом последние строчки заняли зеленая энергетика и метавселенные: в их влияние на рабочие места или производительность верят менее половины респондентов.

Как отмечают авторы исследования, работники сферы ИТ меньше всех верят в значимость блокчейн-технологий для рынка труда, при этом они больше других уверены во влиянии интернета вещей. Работники сферы услуг чаще других отмечают значимость генеративного искусственного интеллекта: среди них эта технология заняла первое место против третьего у всех остальных респондентов.

«Характерно, что сотрудники крупных компаний в полтора раза чаще заявляют, что их организации уже используют новые технологии. Особенно это видно в области больших данных, роботизации и продвинутой аналитики. Но именно эти технологии имеют самый значимый потенциал для повышения производительности труда, а значит могут быть лучшим средством смягчения дефицита кадров на рынке. Вероятно, нужно и повышение осведомленности о возможностях, и улучшение доступности этих технологий, в том числе для среднего и малого бизнеса», – отметила соавтор отчета, директор исследовательского института «Яков и партнеры» Елена Кузнецова.

В целом респонденты чаще ожидают, что технологии позволят создавать рабочие места или сохранять их при повышении производительности труда. Исключения – автоматизация бизнес-процессов и роботизация, от которых треть респондентов ожидают сокращения рабочих мест, а также беспилотные транспортные средства. А вот от генеративного искусственного интеллекта респонденты ждут преимущественно создания новых рабочих мест либо повышения производительности существующих рабочих мест без их сокращения (суммарно 40% респондентов).

Работники обрабатывающей промышленности ставят аддитивное производство на первое место по созданию новых рабочих мест (21%); генеративный ИИ стоит на втором месте (20%).

«По мнению респондентов, низко- и среднеквалифицированные сотрудники сильнее подвержены риску сокращений из-за развития технологий. При этом менее четверти респондентов считают, что какой-либо из трендов приведет к сокращениям высококвалифицированных сотрудников. Подобная статистика отлично отражает ожидания в обществе о том, что новые технологии пойдут во благо именно высококвалифицированным людям, и еще раз подчеркивает необходимость учиться и нарабатывать новые навыки, востребованные в новой реальности», – отметила Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» hh.ru.

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«Яков и партнеры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в Дубае, Абу-Даби, Нью Дели и Шанхае.

hh.ru — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

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