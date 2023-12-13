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ИТ-ипотеку в России чаще всего берут женатые мужчины среднего возраста

В 2023 г. более 15% от всех ипотечных сделок в проектах Level Group пришлось на сделки по ИТ-ипотеке. Аналитики компании выяснили, что это за категория покупателей, и какие квартиры наиболее востребованы у ИТ-специалистов.

Доход ИТ-специалиста

Доход почти половины заемщиков (48%) составляет от 250 до 500 тыс. руб. в месяц. На втором месте (19%) ИТ-специалисты с доходом от 150 до 199 тыс. руб., на третьем (14%) — с доходом от 200 до 249 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

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Доходы заемщиков

Портрет ИТ-специалиста

По данным Level Group, 54% ИТ-специалистов — люди молодого и среднего возраста от 25 до 34 лет. 35% составляют заемщики в возрасте от 35 до 44 лет. Самая молодая категория заемщиков в возрасте от 18 до 24 лет составила всего 4%.

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Возраст заемщиков

«Наиболее востребованы среди ИТ-специалистов стали трехкомнатные квартиры, спрос на них в рамках ИТ-ипотеки составил 38,1%. Этот факт объясняется тем, что 54% заемщиков женаты или замужем, и при этом у 71% ИТ-ипотечников на данный момент нет иждивенцев, — сказала результаты исследования Алина Ларионова, директор по продажам Level Group. — По нашим наблюдениям эти квартиры покупают семьи для увеличения жилой площади. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры (36,6%), на третьем — однокомнатные (16,9%). Четырехкомнатные квартиры были востребованы среди 8,4% ИТ-специалистов».

По данным Минцифры, по итогам 2024 г. предполагается, что ИТ-ипотекой воспользуется как минимум 50 тыс. заемщиков. Более того, в начале декабря 2023 года Минцифры выступило с инициативой продления этой программы и после 2024 г., что говорит о востребованности этого формата приобретения жилья у ИТ-специалистов.

Среди проектов компании Level Group самым востребованным у ИТ-специалистов оказался проект «Level Южнопортовая». Здесь было продано 28,2% от общего объема сделок с ИТ-ипотекой. Популярность объясняется инвестиционной привлекательностью проекта за счет невысоких цен на старте и ориентированностью на семейный формат. На втором месте – Level Нагатинская, на него пришлось 16,2% объема сделок с ИТ-ипотекой, на третьем Level Селигерская – 16,1%.

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Level Group — участник рынка московского девелопмента. Компания была создана в 2016 г.

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