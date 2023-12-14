BIA Technologies запустит «Школу тестировщиков»

Отечественная компания-интегратор и разработчик инновационных программных решений BIA Technologies c 15 декабря 2023 г. объявляет о наборе учеников на третий поток бесплатной «Школы тестировщиков» на «1С».

Онлайн-обучение начнется 22 января 2024 г. и продлится два месяца. По итогам курса участники получат сертификат, а самым успешным предложат пройти собеседование для дальнейшей работы в компании. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

«Школа тестировщиков» — это собственный образовательный проект BIA Technologies, который поможет освоить профессию с нуля и начать карьеру в крупной российской ИТ-компании. В рамках курса ученики поэтапно знакомятся с обучающими видео и выполняют практические задания по ручному и автоматизированному тестированию. Все задания подготовлены сотрудниками компании-интегратора. На выполнение каждого этапа участникам отводится определенное время, а само обучение проходит в свободном режиме. В курс включена поддержка кураторов, которые консультируют студентов, разбирают примеры и дают обратную связь. Всем участникам также будет доступен Telegram-чат для оперативного решения вопросов с экспертами и другими учащимися.

«Начинающим ИТ-специалистам, как правило, не хватает практических знаний. Акцент нашей программы именно на блок, где тестировщик работает с реальной базой и техническим заданием от заказчика, пишет проверки и ищет ошибки в коде. Цель проекта – вырастить подготовленные кадры в тестировании «1С». Наши эксперты обладают высокими компетенциями в этой области и готовы не просто объяснить теорию, но и показать, как те или иные решения работают в реальной жизни», — сказала Юлия Полякова, директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies.

Впервые «Школа тестировщиков» была запущена в октябре 2021 г.. За два прошедших потока было подано свыше 850 заявок со всей России. Сертификат о завершении обучения получили 66 участников, а 22 лучших выпускника теперь работают в команде BIA Technologies.

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BIA Technologies — бизнес-интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов. Занимается автоматизацией, математической оптимизацией и цифровизацией крупного и среднего бизнеса в промышленности, ритейле и логистике. Собственные разработки компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.), топ-100 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов (CNews, 2023 г.), рейтинг крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России (CNews, 2022 г.).