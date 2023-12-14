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Positive Technologies и Центр системы мониторинга рыболовства и связи будут сотрудничать в области кибербезопасности

Positive Technologies и Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) подписали соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ закрепляет долгосрочное партнерство в реализации совместных инициатив в сфере информационной безопасности по защите инфраструктуры и информационных систем.

Подписи под документом поставили начальник ЦСМС Александр Михайлов и советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев.

«Кибербезопасность цифровой среды рыболовства с учётом развития новых информационных систем, сопровождающих ключевые производственные процессы отрасли, сегодня является особенно важной. Партнерство с Positive Technologies позволит ЦСМС расширить собственные компетенции в этой области, а также начать совместные инициативы с ведущим разработчиком решений по кибербезопасности. ЦСМС в свою очередь будет делиться собственным опытом и удачными кейсами», — отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов.

«Долгосрочное партнерство ЦСМС и Positive Technologies по защите инфраструктуры и информационных систем поможет в создании результативной кибербезопасности организации. За первые три квартала 2023 на государственные организации было направлено 15% всех успешных атак, поэтому сейчас очень важно повышать уровень киберустойчивости и создавать результативную ИБ в государственных учреждениях», — сказал советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев.

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