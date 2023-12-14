Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков

Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и оформят более восьми кейсов в портфолио на GitHub. Лучшие учащиеся получат возможность попасть на стажировку в «Газпромбанк.тех». Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Программа состоит из 5 курсов: «Погружение в профессию фронтенд-разработчик», «Веб-верстка 3.0», «JavaScript», «Typescript, инструменты разработчика» и «Изучение фреймворка React.js или Vue.js на выбор». Учащиеся научатся верстать сайты на языках HTML и CSS, «оживлять» веб-страницы, настраивать взаимодействие с сервером с помощью JavaScript, изучат стандарт рынка TypeScript. В процессе обучения они смогут выбрать фреймворк, с которым свяжут свою профессиональную деятельность в будущем: React.js или Vue.js. Кроме того, студенты получат навыки работы с Git и Figma.

Курс «Веб-верстка 3.0» создан в новом игровом формате. Студентам предстоит выполнять задачи от компаний, накапливая баллы за их успешное решение. Количество баллов зависит от выполнения задач разного уровня сложности — легких, средних и сложных. Чем сложнее задача, тем больше баллов. Задания представлены от разных типов ИT-заказчиков. Такой подход позволит студенту погрузиться в специфику работы в различных направлениях ИT, узнать о ролях в команде разработки и лучше подготовиться к выходу на работу.

Обучение на программе проходит по предзаписанным видеолекциям и вебинарам с отраслевыми экспертами. Во время образовательного процесса поддержку также оказывают опытные профессионалы: куратор-эксперт подробно разбирает домашние задания, HR-консультант помогает с поиском работы, а служба заботы решает технические вопросы.

Идеи для обновления курса появились благодаря продуктовому исследованию работодателей из разных компаний — от стартапов и агентств до ИT-гигантов. Результаты кастдевов позволили определить ожидания работодателей от джуниор-фронтенд-разработчиков, сформировать актуальную карту компетенций, которая легла в основу курса.

«Мы собрали программу, которая отвечает принципу необходимости, но достаточности навыков выпускника для того, чтобы найти работу на рынке. Для этого мы провели исследование работодателей и пообщались с ведущими российскими экспертами из индустрии. Так, например, благодаря анализу мы выяснили, что компаниям необходимы кандидаты с уверенным знанием TypeScript, и в образовательный трек мы внесли отдельный курс с обучением этому языку программирования», — сказал Сергей Попов, директор образовательного продукта направления «Программирование».

Программа адаптирована с учетом роста интереса к ИT-профессиям — 95% новых пользователей направления «Программирование» начинают обучение без базовых цифровых знаний. Поэтому на курсе студенты получат ответы на основные вопросы, возникающие на старте карьеры в ИT. Учащиеся научатся воспринимать информацию на языке разработчика, работать с массивами, освоят необходимые функции и цифровые инструменты. Помимо этого, слушателям расскажут про систему грейдов в ИT: как продвигаться по карьерной лестнице и с какими задачами работают специалисты на разных уровнях.

Рекомендованная длительность прохождения программы — девять месяцев. Выпускники оформят более восьми кейсов в портфолио на GitHub и получат возможность попасть на стажировку в «Газпромбанк.тех». По завершении обучения у учащихся будет сертификат государственного образца.

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Skillbox — образовательная платформа, на сегодняшний день предлагает более 780 образовательных продуктов: курсов дополнительного профессионального образования, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры и бизнес-образования с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. В компании есть Центр карьеры с программами трудоустройства, площадка для вебинаров и лекторий.

«Газпромбанк.тех» — под брендом «Газпромбанк.тех» банк представлен в профессиональных ИТ-сообществах, участвует в крупнейших профильных ИТ-мероприятиях, стратегических партнерствах, коллаборациях и развивает собственные проекты в сфере технологий.