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В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии»

Проект «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» запустил дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Создание средств взаимодействия между разработчиками и производителями продукции – одна из ключевых задач при формировании стандартов в цифровой среде. Для ее устойчивого функционирования в различных отраслях экономики используют продукты, полученные с применением передовых технологий производства, в том числе аддитивных. Новый дистанционный курс «Московской технической школы» и Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» позволит инженерам изучить этот вопрос и приобрести актуальные компетенции по оценке эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения», – сказал Владислав Овчинский.

Курс рассчитан на 16 академических часов и будет полезен сотрудникам промышленных предприятий атомной отрасли, машиностроения, судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также преподавателям высшей школы и организаций среднего профессионального образования. После прохождения обучения они получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

«Аддитивные технологии сегодня – перспективное направление производства. Промышленники зачастую сталкиваются с барьерами при их внедрении из-за отсутствия нормативной и разрешительной документации. Наша совместная с «МТШ» программа познакомит слушателей с современными решениями этого вопроса и позволит сформировать целостное представление о том, какой путь необходимо пройти для аттестации аддитивных материалов и технологий», – отметил директор Передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» университета МИСИС Иван Иванов.

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«Московская техническая школа» – проект правительства Москвы, созданный в 2021 г. Его цель – повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Для сотрудников предприятий предусмотрено более 120 программ повышения квалификации. За время работы здесь подготовили около 1,4 тыс. инженеров.

Сегодня в России действует федеральный проект «Профессионалитет». В рамках него студентам в короткие сроки помогают осваивать востребованные профессии и получать релевантный опыт на производствах. Это позволит им стать хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. К проекту уже присоединились 19 образовательных организаций и 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны. Созданы кластеры по таким отраслям, как машиностроение (с учетом авиа- и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт и др.

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