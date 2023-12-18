Столичные EdTech-компании могут получить поддержку по выходу на экспорт и расширению географии продаж своей продукции

Российский рынок продуктов в сфере, связанной с образованием, составляет чуть более 1% мирового. Поэтому стремление быстрорастущих технологических компаний к международной экспансии вполне закономерно. Однако в связи с текущей геополитической ситуацией стратегии выхода на иностранные рынки претерпели изменения. Сейчас целевыми рынками для продаж стали страны СНГ, MENA, Азии и Латинской Америки.

Многие EdTech-компании ещё не успели скорректировать свои бизнес-модели или не понимают, как выстроить систему экспортных продаж, избежав нерациональных трат при работе с потенциальными контрагентами за границей. Российские компании сталкиваются с целым рядом трудностей, начиная с выбора целевых рынков с наибольшим экспортным потенциалом и выработки стратегии выхода на них, и заканчивая вопросами выстраивания логистики и получения платежей. Также важно грамотно выстраивать коммуникации с потенциальными партнерами с учётом культурных, законодательных и экономических особенностей отдельных стран, иначе переговоры и переход к конкретным действиям будет пробуксовывать. Немаловажным является адаптация продукта и маркетинговых материалов для зарубежных рынков.

Одним из эффективных инструментов поддержки экспортёров являются акселераторы. С 2019 года акселераторы Московского экспортного центра (МЭЦ) прошли больше 600 предпринимателей. Выпускники программ нашли торговых партнеров в 68 странах мира. Общая сумма контрактов превысила 3,1 миллиарда рублей.

В декабре Московский экспортный центр и «Путеводитель по инновациям» представили совместную экспортно-ориентированную акселерационную программу Moscow Fast Track, которая направлена на получение конкретных измеримых результатов на зарубежных рынках для московских EdTech-компаний.

Программа стартует сразу после новогодних праздников с очного интенсива. Далее в течение 3 месяцев будут проводиться тематические мастер-классы, тренинги и воркшопы, встречи с потенциальными иностранными заказчиками и партнёрами, еженедельные сессий с трекером и индивидуальные консультации на узкоспециализированные темы по запросу участников. Завершится программа демо-днём в Москве в апреле.

Главным результатом программы является вывод московских EdTech-компаний на международный рынок с целью заключения экспортных контрактов, расширения географии продаж и наращивания экспортной выручки. В этом компаниям помогут эксперты акселератора – практики, узкоспециализированные международные специалисты и опытные предприниматели сферы EdTech.

Особенностью программы является то, что она ориентирована на компании, реализующие проекты в области образовательных технологий. Это могут быть различные решения, в основе которых лежат технологии AR/VR и искусственного интеллекта, цифровые сервисы и платформы, системы персонализации обучения, симуляторы, тренажеры, а также иные software- и hardware-продукты в области образования.

Участие в программе платное, но Московский экспортный центр софинансирует 87% стоимости участия в акселераторе. Данная поддержка оказывается на конкурсной основе. В акселератор попадут всего 10 компаний по результатам многоэтапного отбора.

Оставить свой запрос можно на сайте МЭЦ. Заявки принимаются не позднее 21 декабря. Итоги отбора будут объявлены в конце декабря.